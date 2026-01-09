Yungblud relança ‘Weird’ em edição especial de aniversário

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O vinil Weird 5 Year Anniversary do roqueiro Yungblud surge como uma celebração especial de um marco na carreira do cantor britânico.

Lançado originalmente em 2020, o álbum Weird consolidou Yungblud como uma das vozes mais autênticas e provocativas da nova geração. Cinco anos depois, essa edição comemorativa em vinil importado resgata toda a energia e intensidade que marcaram o disco, oferecendo aos fãs uma experiência única que une música, arte e exclusividade. As informações são do Vinews.

O acabamento marmorizado em tons de cinza brilhante transforma o vinil em um objeto colecionável, enquanto a capa com detalhes cromados reforça a estética ousada que acompanha o artista desde o início de sua trajetória. O encarte, com imagens ampliadas e letras completas, permite que o público mergulhe ainda mais no universo criativo de Yungblud, valorizando cada detalhe da obra.

Weird foi o segundo álbum de estúdio do cantor e rapidamente alcançou destaque internacional, chegando ao topo das paradas no Reino Unido. O sucesso foi impulsionado por faixas que se tornaram hinos para sua base de fãs, como Cotton Candy, Strawberry Lipstick e Mars. Cada música carrega mensagens de aceitação e liberdade, refletindo a essência de Yungblud como artista que dialoga diretamente com a juventude e suas inquietações.

O repertório do disco é dividido em dois lados, como nos clássicos LPs. No lado A, canções como Teresa e Superdeadfriends revelam a intensidade emocional e a versatilidade sonora do cantor. Já no lado B, faixas como God Save Me But Don’t Drown Me Out e The Freak Show reforçam o caráter provocativo e reflexivo da obra. Essa diversidade de estilos e temas faz de Weird um álbum capaz de conectar diferentes públicos, desde os que buscam energia explosiva até aqueles que procuram letras mais introspectivas.

A edição de 5 Year Anniversary não é apenas um relançamento, mas um tributo ao impacto cultural que o álbum gerou. Em um cenário dominado pelo consumo digital, o vinil ressurge como uma forma de conexão mais íntima com a música, permitindo que o ouvinte vivencie cada detalhe da gravação, desde o peso dos arranjos até o chiado característico da agulha.

Por ser uma edição limitada e importada, cada exemplar apresenta pequenas variações no acabamento marmorizado, tornando cada peça única e ainda mais valiosa para colecionadores. O preço acessível e a possibilidade de parcelamento tornam o produto atrativo para quem deseja investir em um item exclusivo da discografia de Yungblud.

Em resumo, o vinil Yungblud Weird: 5 Year Anniversary é uma peça essencial para fãs e colecionadores. Mais do que um disco, representa uma celebração da autenticidade e da intensidade de um artista singular, reafirmando o impacto de um álbum que marcou uma geração e continua a inspirar novos ouvintes.

Confira o conteúdo:

Lado A

1. teresa

2. cotton candy

3. strawberry lipstick

4. mars

5. superdeadfriends

6. love song

Lado B

1. god save me, but don’t drown me out

2. ice cream man

3. weird!

4. charity

5. It’s quiet in beverly hills

6. the freak show