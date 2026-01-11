Atriz de Cheias de Charme morre aos 48 anos

Em Cheias de Charme, o par romântico de sua personagem era vivido pelo ator César Ferrario, com que era casada há quase 20 anos - (crédito: Ascom/DN/Divulga??o/D.A Press)

A atriz Titina Medeiros morreu neste domingo (11/1), aos 48 anos. Ela lutava há cerca de um ano contra um câncer no pâncreas. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Natural do Rio Grande do Norte, Titina ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Socorro, a “personal colega” da cantora Chayene, personagem de Cláudia Abreu, na novela Cheias de Charme.

Em Cheias de Charme, o par romântico de sua personagem era vivido pelo ator César Ferrario, com que era casada há quase 20 anos. Nas redes sociais, o casal costumava compartilhar momentos de música e descontração com os seguidores.

Ao longo da carreira, a atriz atuou em diversas produções da televisão brasileira. Sua última novela foi No Rancho Fundo, na qual retomou a personagem Nivalda, vivida anteriormente em Mar do Sertão. Titina também atuou nas novelas Geração Brasil, A Lei do Amor e Onde Nascem os Fortes.

Além da televisão, Titina teve forte atuação no teatro. Ela integrou grupos como a Casa de Zoé, que idealizou, e o grupo Candeia, onde também atuou como diretora.

