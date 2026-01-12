Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (12/1)

UMA CIVILIZAÇÃO DECENTE

Data gregoriana: Lua míngua em Escorpião.

Liberdade financeira, autonomia, sucesso na carreira, fama, a longa lista de objetivos legitimamente constituídos pela normalidade, e devidamente transferidos aos filhos através da educação, não é compatível com a construção de uma civilização decente.

A civilização decente só pode ser construída sobre as conexões sociais de respeito, compaixão, interdependência e, claro está, o amor, não necessariamente o romântico, mas o amor fraternal.

A busca de autonomia individual é incompatível com o tempo necessário para investir em conexões amorosas, e nem sequer é compatível tampouco com a saúde, já que, ao que tudo indica, para preservar e fomentar a saúde integral é recomendado que se reserve tempo para construir amizades e relacionamentos sociais de qualidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais que tudo pareça areia demais para seu caminhãozinho, siga em frente, porque sobre a marcha você perceberá que a alegria, essa magia inconcebível, vai aliviar todo o peso e a ansiedade se mostrará inútil.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando se torna possível enxergar perspectivas futuras e essas acariciam seu coração com bons sentimentos, é importante aproveitar o impulso para se lançar à aventura da vida enquanto esses sentimentos perdurarem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Longo é o caminho trilhado até aqui e ainda mais longo é o caminho que sua alma ainda não trilhou. Por isso, tome fôlego e se dedique a encontrar regozijo no andar do caminho, e não no objetivo perseguido.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muita gente exibe perícia em assuntos que, de fato, desconhece, porém, como todas as pessoas querem que suas opiniões sejam valorizadas, acaba ficando difícil separar a ignorância do verdadeiro conhecimento. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando suas aspirações se transformarem em operações práticas, então e somente então sua alma poderá declarar que iniciou uma nova etapa. Enquanto as aspirações continuarem sendo a razão de ser, nada de novo sob o Sol.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todos os projetos que você tem em mente convergem para apresentar, neste momento, a oportunidade de deixarem de ser meras aspirações e se converterem em operações concretas de realização. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas perspectivas que sua alma pressente fazem com que você não se importe mais com as limitações e perrengues de sempre, mas, ao contrário, estimula para transcender todas elas e as tratar com indiferença.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você dá por sabido e garantido é justamente o que requer mais investigação de sua parte, porque do jeito que o mundo anda, não há verdadeira garantia a respeito de nenhuma perspectiva imaginada. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para evitar atrasos desnecessários, procure fazer direito as contas e se ater a elas, em vez de ficar inventando onda nova em cada curva do caminho. Contenha seus impulsos neste momento, em nome de fazer ordem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto suas aspirações não se transformarem nas devidas operações que as realizariam, sua alma continuará navegando em ótimos sentimentos, só que um dia esses mínguam e, sem realização, tudo vira decepção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todas essas coisas lindas que você pensa, além de também outras não tão lindas assim, são como sementes que sua alma lança ao terreno fértil do Universo, o qual vai preparando o retorno que vai dar a você. É simples.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socializar é preciso, buscando fazer conexões com pessoas que facilitem seus interesses, mas também se conectar com aquelas pessoas que não representam nenhum interesse específico, fazendo isso por pura empatia.