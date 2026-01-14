Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (14/1)

A VIDA RESOLVIDA

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição.

Há um evidente declínio no interesse de as pessoas constituírem famílias, terem filhos, de participarem de atividades religiosas e comunitárias, enfim, há declínio em tudo que signifique a construção de laços de interdependência.

O único valor que está em alta é o dinheiro, porque esse representa a ilusão de que com autonomia completa, não dependendo de mais ninguém, então a “vida estaria resolvida”.

Mas, a vida não está resolvida nem para os que têm recursos materiais em abundância, porque a ansiedade subverte seus planos e produz distorções de todos os tipos nos relacionamentos, já que a única maneira de “resolver a vida” é funcionarmos como ela, fomentando a interdependência entre tudo e todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que as coisas não degringolem quando vão bem, é preciso manter uma atenção que não deve ser tensa nem ansiosa, mas de expectativa alegre. Parece fácil, mas, na prática, requer uma presença de espírito colossal.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essa vontade louca de contar para o mundo inteiro a natureza de seus bons sentimentos há de ser considerada um impulso sagrado. É importante, porém, você também se lembrar que o mundo não é sagrado, mas profano.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo em que você está pondo a mão agora tem perspectiva de crescimento, desde que você detenha o controle sobre as operações pertinentes, porque se deixar na mão de outras pessoas, aí a história seria outra.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As contrariedades que se apresentam são leves, porém, fazem barulho suficiente para sua alma as considerar importantes. Trate tudo com delicadeza e com uma certa dose de indiferença também, para seguir em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de nada de novo nem de concreto ter surgido para estimular sua esperança, mesmo assim você notará uma mudança substancial no seu estado de ânimo que, por pressentir as mudanças, já as dá por realizadas. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tantas coisas bonitas que você pensou a respeito de seu futuro, e também da vontade de realizar projetos importantes que beneficiariam muita gente; pois bem! Agora transforme o entusiasmo em operação concreta.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Outorgue prioridade a tudo que você possa finalizar neste momento, especialmente àqueles assuntos que se arrastam há tanto tempo que provavelmente nenhuma das pessoas envolvidas se lembra bem como foi que tudo começou.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As ideias não têm verdadeiro dono, porque a mente humana não é individual, é um órgão de percepção coletivo. Porém, como essa não é uma realidade aceita, parece que as ideias surgem ao mesmo tempo, em diversas mentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas essas manobras que você anda fazendo para adquirir mais consistência e estabilidade serão relativamente bem sucedidas, desde que você, além de pensar em seu conforto e segurança, pense nas condições alheias também.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fundamental mesmo é o amor, como reza a bossa nova, mas não especificamente o amor romântico, que tantos dissabores provoca, porém, o amor fraternal, que leva as pessoas a se conectarem entre si sem interesse.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os sacrifícios que você faz para manter tudo em funcionamento não hão de ser encarados como experiências sofridas. Não há como se livrar do sofrimento entre o céu e a terra, mas há como escolher focar no regozijo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada de errado com buscar autonomia individual, porém, se isso é feito a expensas das conexões amorosas que eventualmente você poderia fazer, em vez de progresso, essa busca trará decadência. Só o amor resolve.