BBB 26

Confira os veteranos que retornam ao BBB 26

Veteranos fazem parte da nova dinâmica do reality, que, além deles, une camarotes e pipocas

Mineira, Ana Paula participou do BBB 16, mas foi expulsa - (crédito: Reprodução Gshow )
Eles voltaram... os mais temidos. A nova edição do Big Brother Brasil conta com rostos já conhecidos do reality. O primeiro dia de programa, nesta segunda-feira (12/1), ficou marcado com a volta de Babu Santana e Ana Paula Renault à casa no grupo dos veteranos.

Veja os participantes veteranos que estão no BBB 26 

Um dos destaques do BBB 20, Babu Santana volta à casa mais vigiada do Brasil
Um dos destaques do BBB 20, Babu Santana volta à casa mais vigiada do Brasil (foto: Reprodução Gshow )

Um dos grandes destaques do BBB 21, o carioca Babu Santana, de 46 anos, volta ao reality show. O ator ficou conhecido ao interpretar o músico Tim Maia nas telonas. 

Alberto Cowboy foi o grande vilão do BBB 7
Alberto Cowboy foi o grande vilão do BBB 7 (foto: Reprodução Gshow )

Vilão do BBB 7, Alberto Cowboy, de 49 anos, ficou conhecido pela rivalidade com o vencedor da edição, Diego Alemão. O empresárop nasceu em Manhuaçu, Minas Gerais.

Natural do DF, Sarah Andrade participou do BBB 21
Natural do DF, Sarah Andrade participou do BBB 21 (foto: Reprodução Gshow )

Tem brasiliense na lista! Sarah Andrade, de 34 anos, retorna à casa mais vigiada do país após passagem no ‘BBB 21’, quando fez aliança com Gil do Vigor e a campeã da edição Juliette. Após desavenças, foi eliminada no 9º paredão. 

Participante do BBB 12, Jonas Sulzbach volta à casa mais vigiada do Brasil
Participante do BBB 12, Jonas Sulzbach volta à casa mais vigiada do Brasil (foto: Reprodução Gshow )

Terceiro colocado no BBB 12, Jonas Sulzbach é conhecido nas redes sociais pelo estilo de vida fitness. O empresário, de 39 anos, foi eliminado no último paredão da 12ª edição.

Mineira, Ana Paula participou do BBB 16, mas foi expulsa
Mineira, Ana Paula participou do BBB 16, mas foi expulsa (foto: Reprodução Gshow )

A mineira Ana Paula Renault emplacou o bordão "Olha ela!" no BBB 16. Outro grande momento que marcou a primeira aparição da veterana foi a volta após um falso paredão.

Atriz, Sol Vega participou do BBB 4
Atriz, Sol Vega participou do BBB 4 (foto: Reprodução Gshow )

Direto do túnel do tempo - ou melhor, da 4ª edição do reality -, Sol Vega também retorna para à casa mais vigiada do Brasil em 2026. Quem não se lembra da clássica interpretação de "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie, da atriz e empresária lá em 2004? 


