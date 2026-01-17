Família de Jordana Morais descreve desejo da sister em ser famosa

Desinibida, carismática e intensa: é assim que os amigos e familiares descrevem Jordana Morais, residente de Águas Claras, selecionada para o BBB 26. A brasiliense ingressou na casa mais vigiada do Brasil, ao lado de Paulo Augusto, por meio de votação da Casa de Vidro do Centro-Oeste. Formada em direito, Jordana trabalhou como professora de inglês e hoje, além da advocacia, atua como modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, ela cresceu em Goiânia, mas durante a adolescência se mudou para Brasília e vive na capital desde então.

"Eu sempre fiz questão de gravar cada fase dela, do nascimento até uns oito anos, mais ou menos. Ela gostava e sempre interagia, sorria, jogava beijinho, fazia charminho, encantava", conta Erika Ribeiro, mãe de Jordana, que introduziu à participante a paixão e naturalidade com as câmeras e ao BBB. Erika sempre acompanhou o programa e ensinou a filha a assistir também, visto que as duas passavam muito tempo juntas sozinhas, já que o pai de Jordana é motorista de ônibus e viaja bastante.

"Uma vez ela me perguntou 'mãe como faz para entrar ali?' e eu respondia 'Na TV?' e sorria, achava engraçado, mas não levava muito a sério. Mas, quando fez 18 anos, ela disse que ia se inscrever, apesar de toda a exposição. Ela sempre foi muito desinibida, sempre gostou muito de aparecer, de se destacar e, para ela, isso nunca foi um problema. É, na verdade, uma qualidade" ressalta a mãe. Jordana tentou se inscrever no programa algumas vezes, com Erika sempre incentivando o desejo e reforçando que no tempo certo tudo ia se realizar. Na edição de 2026, a advogada terá a chance de concretizar o grande sonho.

"A Jordana é uma menina que nasceu com uma força enorme. Ela sempre foi muito organizada, muito focada, desde o primeiro emprego ela guardava cada tostão, economizando para realizar seus sonhos", enfatiza a mãe, que explica que a filha sempre quis ver a família estabilizada e com melhores condições, e acredita que é isso que ela fará com o prêmio caso vença o programa. "Ela quer dar uma vida melhor para todo mundo, tirar o pai das estradas e focar na vida profissional dela como influencer, interagindo e falando com as câmeras, porque ela se expressa muito bem e eu acredito que ela vai realizar tudo isso, sim", completa.

Na nova temporada foi adicionada a categoria veteranos, que são participantes de edições anteriores que tentam, mais uma vez, competir pelo grande prêmio. Outra brasiliense marca presença no grupo: a influencer Sarah Andrade retorna para o reality depois de marcante presença no BBB21, em que ficou conhecida pela amizade com Gil do Vigor e Juliette.