Raul Gil é alvo de execução fiscal da Prefeitura de Itu por dívida de mais de R$ 12 mil - (crédito: TMJBrazil)

O ex-apresentador do SBT Raul Gil tornou-se alvo de uma execução fiscal movida pela Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo. A ação cobra o valor de R$ 12.267,94, referente a débitos tributários inscritos em dívida ativa municipal, relacionados a um imóvel do apresentador, uma mansão localizada na cidade.

Segundo o colunista Daniel Nascimento do jornal O Dia, noticiou, a cobrança envolve débitos acumulados ao longo de 2023, com valores mensais que variam entre aproximadamente R$ 950 e pouco mais de R$ 1 mil. Segundo o município, os pagamentos não foram realizados dentro do prazo estabelecido, o que motivou o ajuizamento da ação.

No processo, a Prefeitura de Itu solicita que Raul Gil seja intimado para quitar a dívida no prazo de cinco dias. Caso não haja o pagamento, o município pede autorização judicial para a adoção de medidas de cobrança, como bloqueio de valores em contas bancárias, busca por bens e inclusão do nome do apresentador em cadastros de inadimplentes.

Entre os pedidos apresentados à Justiça, também estão pesquisas financeiras e patrimoniais, além da possibilidade de retenção de valores referentes à restituição do Imposto de Renda e outros créditos que eventualmente existam em nome do apresentador.

Ao final da ação, a Prefeitura de Itu requer ainda que Raul Gil seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, o que pode aumentar o valor total da cobrança.