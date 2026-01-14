John Lennon e Yoko Ono: ‘Happy Xmas’ é relançado em vinil

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lançamento de Happy Xmas War Is Over em 1971 marcou profundamente a trajetória de John Lennon e Yoko Ono, consolidando-se como um dos maiores símbolos da música popular mundial. Mais do que uma canção natalina, a obra se transformou em um manifesto artístico que traduz esperança, união e o desejo por um futuro melhor.

Agora, essa criação ganha nova vida com a edição especial em vinil Zoetrope importado, que une inovação visual e qualidade sonora em um item exclusivo para colecionadores e admiradores. As informações são do Vinews.

O vinil Zoetrope se destaca por seu design diferenciado. Ao girar na vitrola, o disco revela imagens animadas que acompanham o movimento, proporcionando uma experiência que ultrapassa a simples audição. Essa edição de Happy Xmas War Is Over apresenta ilustrações elaboradas com cuidado, reforçando o caráter artístico da obra e transformando o disco em uma peça que combina memória, estética e música. Para quem busca exclusividade, trata-se de um lançamento que se torna verdadeiro objeto de desejo.

A canção, criada em parceria com o Harlem Community Choir, mistura elementos tradicionais da música natalina com uma mensagem política e social. O refrão repetitivo, acompanhado por vozes infantis, transmite união e esperança, enquanto a letra relembra que a paz depende da ação coletiva. Essa combinação entre celebração e reflexão fez de Happy Xmas War Is Over um hino atemporal, capaz de emocionar diferentes gerações ao longo das décadas.

Este vinil importado resgata o ritual clássico de ouvir música em LP. O ato de colocar o disco na vitrola, apreciar o encarte e sentir o chiado característico da agulha aproxima o público da obra de forma íntima e sensorial. Além disso, a edição inclui arte gráfica exclusiva, reforçando seu caráter colecionável e tornando-se ideal para quem deseja unir música e design em um só produto.

John Lennon e Yoko Ono: ‘Happy Xmas’ permanece como um símbolo cultural que ultrapassa fronteiras

Happy Xmas War Is Over permanece como um símbolo cultural que ultrapassa fronteiras. A mensagem de John Lennon e Yoko Ono continua atual, sendo reinterpretada por diversos artistas e presente em playlists e celebrações de fim de ano. Essa edição Zoetrope importada mantém viva a força da obra, oferecendo uma experiência que une som e imagem em perfeita harmonia.

Cada exemplar é produzido com atenção aos detalhes, garantindo autenticidade e exclusividade. Para colecionadores, representa uma oportunidade rara de adquirir um item que une história e arte. Para fãs, é uma forma de celebrar o legado de Lennon e Ono e sua contribuição para a cultura mundial.

Em tempos de consumo digital, o vinil ressurge como alternativa que valoriza a experiência sensorial. O peso do disco, a contemplação da arte gráfica e o ritual de audição reforçam a ideia de proximidade com a música.

John Lennon & Yoko Ono Happy Xmas War Is Over é um símbolo de paz e esperança, capaz de emocionar e inspirar, reafirmando a força da arte como instrumento de transformação.