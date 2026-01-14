Sabrina Carpenter relança ‘Fruitcake’, de 2023, em novo formato

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O EP Fruitcake, lançado por Sabrina Carpenter em 2023, consolidou-se como uma das produções mais criativas da artista, trazendo leveza e irreverência ao clima natalino. Agora, o projeto ganha uma nova dimensão com a edição especial em vinil importado Milky Clear, que transforma a experiência musical em algo ainda mais sofisticado e colecionável. As informações são do Vinews.

Essa versão reforça o caráter exclusivo da obra e oferece aos fãs uma oportunidade única de celebrar a criatividade da cantora em um formato físico que valoriza tanto a estética quanto a sonoridade.

O vinil Milky Clear apresenta acabamento translúcido em tom leitoso, conferindo ao disco um visual diferenciado e elegante. Esse detalhe estético transforma o EP em uma peça que vai além da música, tornando-se também um objeto de arte. A edição importada garante qualidade sonora superior, permitindo que cada faixa seja apreciada com clareza e profundidade, ressaltando os arranjos e a produção cuidadosa que caracterizam o trabalho de Sabrina Carpenter.

Fruitcake é composto por seis faixas que exploram diferentes aspectos do espírito natalino, sempre com o humor e a irreverência que marcam a personalidade da artista. Entre os destaques estão composições que brincam com elementos festivos e outras que misturam pop moderno com referências ao fim de ano. Cada música traz uma abordagem única, mostrando como Sabrina Carpenter consegue transformar temas tradicionais em criações contemporâneas e cheias de identidade.

Sabrina Carpenter optou por uma abordagem que mistura ironia, romance e celebração

O projeto se diferencia por sua proposta conceitual. Em vez de seguir o caminho clássico das canções natalinas, Sabrina Carpenter optou por uma abordagem que mistura ironia, romance e celebração. Essa escolha inovadora faz de Fruitcake uma obra que ultrapassa o período festivo, podendo ser apreciada em qualquer época do ano.

A edição em vinil reforça o caráter exclusivo do lançamento. Cada exemplar é produzido com atenção aos detalhes, garantindo autenticidade e qualidade. Para colecionadores, é uma oportunidade rara de adquirir um item que une música e memória. Para fãs da artista, representa uma forma de celebrar sua criatividade e acompanhar de perto sua evolução artística.

Outro ponto importante é a experiência sensorial proporcionada pelo vinil. Em tempos de consumo digital, o LP ressurge como alternativa que valoriza o ritual de ouvir música. O chiado da agulha, o peso do disco e a contemplação da arte gráfica fazem parte de uma vivência que aproxima o público da obra de maneira mais íntima. Essa edição de Fruitcake reforça essa ideia, oferecendo uma experiência completa que vai além do streaming.

O preço acessível e a possibilidade de parcelamento tornam o produto ainda mais atrativo para quem deseja investir em um item de qualidade. Mais do que um simples disco, trata-se de uma peça que une música, arte e exclusividade. O vinil Sabrina Carpenter Fruitcake Milky Clear Importado é, portanto, uma escolha certeira para fãs, colecionadores e amantes da boa música.

Em resumo, este relançamento simboliza a criatividade de Sabrina Carpenter e o espírito festivo traduzido em seu EP. Ao adquirir essa edição, o público leva para casa não apenas um vinil, mas um marco cultural que representa autenticidade, diversão e inovação, reafirmando a força da artista e sua capacidade de transformar temas tradicionais em experiências musicais únicas.