Smashing Pumpkins relança ‘Mellon Collie’ em edição especial

O álbum Mellon Collie and the Infinite Sadness, lançado em 1995 pelos Smashing Pumpkins, é reconhecido como um dos trabalhos mais ambiciosos da música alternativa. Com sua mistura de melancolia, esperança e intensidade, o disco se tornou um marco dos anos 1990 e conquistou fãs em todo o mundo.

Agora, em comemoração aos 30 anos de sua estreia, o Smashing Pumpkins apresenta uma edição Super Deluxe em vinil, composta por seis LP’s, que resgata toda a grandiosidade da obra e oferece uma experiência única para colecionadores e admiradores. As informações são do Vinews.

A caixa comemorativa foi desenvolvida com atenção aos detalhes, refletindo a estética visual da era Mellon Collie. Cada vinil foi produzido com qualidade premium, garantindo fidelidade sonora e valorizando os arranjos originais. O acabamento inclui artes gráficas exclusivas e encartes especiais, transformando o box set em um item que vai além da música, tornando-se também uma peça de colecionador.

O repertório do álbum é vasto, com mais de 28 faixas que transitam entre o rock alternativo, baladas introspectivas e experimentações sonoras. Entre os destaques do Smashing Pumpkins estão músicas que marcaram uma geração, como Tonight, Tonight, 1979, Zero e Bullet with Butterfly Wings. Essa diversidade de estilos e atmosferas faz de Mellon Collie and the Infinite Sadness uma obra que transcende rótulos, oferecendo ao público uma jornada artística e emocional que permanece relevante até hoje.

A edição de 30 anos deste álbum dos Smashing Pumpkins não se limita a reproduzir o conteúdo original. Ela traz faixas adicionais, versões alternativas e raridades que ampliam a compreensão da obra e revelam aspectos inéditos do processo criativo da banda. Para os fãs mais dedicados, essa é uma oportunidade de mergulhar ainda mais fundo no universo de Billy Corgan e seus companheiros, explorando nuances que ajudaram a consolidar o álbum como um dos mais importantes da história do rock.

O box set Super Deluxe também se destaca pelo caráter colecionável. Produzido em tiragem limitada, cada exemplar carrega um valor simbólico e histórico, tornando-se um item essencial para colecionadores e fãs da banda. Além disso, o design elaborado e os materiais de alta qualidade garantem que o produto seja não apenas uma peça musical, mas também um objeto de arte digno de exposição.

Em resumo, Mellon Collie and the Infinite Sadness 30th Anniversary Super Deluxe 6LP Vinyl Box Set é uma celebração completa de um dos álbuns mais icônicos dos anos 1990. Mais do que um relançamento, trata-se de uma homenagem à ousadia e criatividade dos Smashing Pumpkins, que conseguiram transformar sentimentos universais em uma obra atemporal.