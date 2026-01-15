Do Guinness à Broadway: Jinkx Monsoon é a estrela da maior edição do Realness Festival - (crédito: TMJBrazil)

O The Realness Festival prepara-se para fazer história em sua quinta edição. O evento, que se consolidou como referência na América Latina, e alcançou um novo patamar global sendo oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o maior festival drag do mundo com um público de mais de 5 mil pessoas na edição 2025.

Celebrando este título inédito, a organização anuncia que a edição de 2026 acontecerá na noite de 29 de agosto, na Vibra São Paulo, tendo como headliner ninguém menos que Jinkx Monsoon.

Considerada pelos fãs e pela crítica como a maior competidora da história da franquia, Jinkx Monsoon é a única drag queen a possuir duas coroas: venceu a 5ª temporada regular e retornou para triunfar no All Stars 7, uma edição especial apenas com vencedoras.

Além do sucesso na TV, Jinkx quebrou barreiras no mainstream, tornando-se a primeira drag a interpretar Matron “Mama” Morton no musical Chicago na Broadway — onde quebrou recordes de bilheteria — e integrando o elenco da série sci-fi britânica Doctor Who.

The Realness Festival reafirma seu compromisso com a cena brasileira

Além da atração internacional, o The Realness Festival reafirma seu compromisso com a cena brasileira. O line-up deste ano promove um crossover aguardado pelos fãs de reality shows: a presença confirmada de Kitty Kawakubo e Mady Beeong, respectivamente campeã e vice-campeã da última temporada de Corrida das Blogueiras, reality show de maquiagem e criatividade comandado pelo Diva Depressão.

Paulo Matos, CEO e criador da Realness, explica a estratégia de unir os dois mundos: “A proximidade da Realness com a produção do ‘Corrida das Blogueiras’ já vem de um tempo. O reality dos meninos do Diva faz muito sucesso entre o público LGBTQIA+ e pega uma boa parcela de pessoas que assistem ‘Drag Race’, por ter um formato parecido. Nós chegamos a produzir para eles o evento de estreia dessa atual temporada, então nada mais justo do que ter essas duas com a gente, que antes do programa já eram referência em suas cenas locais”.

O festival é a maior empreitada da Realness, um hub de entretenimento que evoluiu de festas em boates no Rio e São Paulo para uma produtora focada em levar a arte drag para o grande público. Com quatro edições anteriores totalmente esgotadas, o evento de 2026 promete ser o maior de todos.

Além de Jinkx Monsoon e das estrelas do Corrida das Blogueiras, o festival já havia anunciado na pré-venda o prodígio drag internacional Lydia B Kollins. A organização afirma que o line-up completo será revelado em março, prometendo fomentar a cena drag dos quatro cantos do país.

The Realness Festival

Data: 29 de agosto de 2026 (Sábado)

Horário: 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP)

Atrações Confirmadas: Jinkx Monsoon, Lydia B Kollins, Kitty Kawakubo e Mady Beeong, campeã e vice-campeã do Corrida das Blogueiras.

Vendas: https://linktr.ee/therealnessfestival