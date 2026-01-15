Com direção de Mess Santos, Júlia Rezende aposta na estética do Dark Pop em novo videoclipe

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora e compositora Júlia Rezende acaba de lançar o videoclipe de Ponta Cabeça, uma obra que nasceu do acaso e se transformou em um dos registros mais autênticos de sua videografia. Parte integrante de seu álbum de estreia, Mundo ao Inverso, o novo trabalho visual destaca a estética do dark pop e conta com a assinatura de peso de Mess Santos.

A criação do clipe foge dos roteiros tradicionais. A equipe, comandada por Mess — fundador da Movie 3 Filmes e um dos nomes mais conceituados do mercado —, estava no set realizando testes de câmera e luz para a gravação de outra faixa (Mundo ao Inverso), quando a estética do desfoque capturou a atenção de Júlia. O momento de experimentação virou um insight criativo imediato: “Vamos gravar de ponta cabeça”, sugeriu a cantora.

“Estávamos no set focados em outra música, mas quando o Mess aquele desfoque na câmera, o clipe de Ponta Cabeça começou nascer ali. Foi tudo muito orgânico, sem superprodução planejada, apenas a câmera, a luz e a emoção do momento”, revela Júlia.

O diretor, que acumula mais de 400 projetos audiovisuais e 5 bilhões de visualizações, abraçou a ideia na hora. O resultado foi um plano sequência contínuo, criado organicamente no calor do momento, que acabou se tornando o master shot do clipe oficial. O processo foi extremamente ágil, com as gravações principais durando cerca de apenas uma hora. Posteriormente, foram adicionadas cenas de insert para amarrar o conceito visual à narrativa do disco.

A parceria traz credibilidade cinematográfica ao projeto, visto que Mess Santos possui em seu currículo prêmios como MTV e Multishow, além de ter dirigido obras em 27 países e o longa-metragem Moscow para a Amazon Prime Video.

Ponta Cabeça 2.0 não é apenas um lançamento isolado, mas uma peça chave em uma narrativa maior. O clipe faz parte de uma trilogia pensada para conectar três momentos distintos da carreira atual da cantora: a faixa título Mundo ao Inverso, o atual lançamento Ponta Cabeça, e uma terceira música inédita que está sendo preparada.

Confira: