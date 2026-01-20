Harry Styles lança formato exclusivo de novo álbum e fãs já comemoram

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Harry Styles anunciou oficialmente o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, previsto para chegar ao público no dia 6 de março de 2026. O trabalho será distribuído pela Sony Music, através da Columbia Records, e reforça a trajetória do artista como vencedor do Grammy, consolidando sua posição entre os grandes nomes da música internacional. As informações da Vinews.

O novo álbum conta com a produção executiva de Kid Harpoon, parceiro recorrente de Harry Styles em projetos anteriores. A colaboração garante uma sonoridade moderna e refinada, alinhada ao estilo que o cantor vem desenvolvendo em sua carreira solo. Ao todo, são 12 faixas que exploram diferentes nuances musicais, transitando entre o pop e influências ocasionais do disco, criando uma experiência sonora diversa e envolvente.

A edição apresentada é o formato vinil LP, destacando-se pela versão exclusiva em tonalidade Blue Neptune. Este detalhe torna o produto altamente colecionável, atraindo fãs e colecionadores que buscam itens diferenciados e raros relacionados ao artista. O vinil já está disponível para pré-venda em seu site oficial pelo valor de US$ 46,99 (cerca de R$ 252 no câmbio atual – Taxas podem ser aplicáveis).

Kiss All The Time. Disco, Occasionally surge como continuidade da evolução artística de Harry Styles, que já havia conquistado reconhecimento mundial com seus álbuns anteriores. A proposta deste novo trabalho é oferecer ao público uma combinação de energia constante e momentos de suavidade, refletindo o título escolhido. A produção de Kid Harpoon garante coesão e qualidade técnica, resultando em um álbum que se apresenta como marco importante na discografia do cantor.

O lançamento em março de 2026 marca uma nova fase na carreira de Harry Styles, ampliando sua presença no cenário musical e reforçando sua identidade artística. A escolha pelo formato vinil LP demonstra a valorização da experiência física da música em um momento em que o consumo digital domina o mercado. A edição Blue Neptune, além de seu apelo estético, simboliza exclusividade e reforça o caráter especial do produto.

Com 12 faixas cuidadosamente produzidas, Kiss All The Time. Disco, Occasionally promete atrair tanto os fãs de longa data quanto novos ouvintes, oferecendo uma jornada musical que combina intensidade e leveza. O álbum se posiciona como peça essencial para quem acompanha a trajetória de Harry Styles e deseja ter em mãos uma edição diferenciada que une música e colecionismo.