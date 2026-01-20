Queen lança boxset histórico com seis LPs raros

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A banda britânica Queen anunciou o lançamento de uma edição especial intitulada Platinum Collection 6LP Boxset, marcada para o dia 23 de janeiro de 2026. O projeto é distribuído pela Universal Music, via EMI, e reúne em seis discos de vinil os três volumes de Greatest Hits, oferecendo uma experiência completa para fãs e colecionadores. As informações são do Vinews.

O produto já está disponível para pré-venda em seu site oficial pelo valor de US$ 150,99 (cerca de R$ 810 no câmbio atual. Taxas podem ser aplicáveis).

O primeiro conjunto corresponde ao Greatest Hits I, dividido em 2 LP’s. Entre as faixas presentes estão Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You’re My Best Friend, Don’t Stop Me Now e Save Me. No segundo disco desta parte, aparecem Crazy Little Thing Called Love, Somebody to Love, Now I’m Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play the Game, Flash, Seven Seas of Rhye, We Will Rock You e We Are the Champions.

O segundo conjunto é o Greatest Hits II, também em 2 LP’s. O primeiro disco inclui A Kind of Magic, Under Pressure com David Bowie, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want to Break Free, Innuendo, It’s a Hard Life e Breakthru. O segundo disco apresenta Who Wants to Live Forever, Headlong, The Miracle, I’m Going Slightly Mad, The Invisible Man, Hammer to Fall, Friends Will Be Friends, The Show Must Go On e One Vision.

O terceiro conjunto é o Greatest Hits III, igualmente em 2 LP’s. O primeiro disco traz The Show Must Go On em versão ao vivo com Elton John, Under Pressure Rah Mix, Barcelona com Freddie Mercury e Montserrat Caballé, Too Much Love Will Kill You, Somebody to Love ao vivo com George Michael, You Don’t Fool Me, Heaven for Everyone e Las Palabras de Amor. O segundo disco inclui Driven by You de Brian May, Living on My Own de Freddie Mercury, Let Me Live, The Great Pretender de Freddie Mercury, Princes of the Universe, Another One Bites the Dust com Wyclef Jean, No-One but You Only the Good Die Young, These Are the Days of Our Lives e Thank God It’s Christmas.

A Platinum Collection 6LP Boxset se destaca por reunir em um único produto os três volumes de compilações que marcaram gerações. Cada disco apresenta faixas que se tornaram símbolos da música mundial, reforçando o legado do Queen e sua influência duradoura. A edição de luxo em vinil oferece aos admiradores da banda uma oportunidade única de adquirir uma coleção completa e cuidadosamente organizada, que celebra a trajetória de um dos maiores grupos da história da música.

Confira o conteúdo completo:

Disco 1

1.? ?Bohemian Rhapsody

2.? ?Another One Bites the Dust

3.? ?Killer Queen

4.? ?Fat Bottomed Girls

5.? ?Bicycle Race

6.? ?You’re My Best Friend

7.? ?Don’t Stop Me Now

8.? ?Save Me

Disco 2

1.? ?Crazy Little Thing Called Love

2.? ?Somebody to Love

3.? ?Now I’m Here

4.? ?Good Old-Fashioned Lover Boy

5.? ?Play the Game

6.? ?Flash

7.? ?Seven Seas of Rhye

8.? ?We Will Rock You

9.? ?We Are the Champions

Greatest Hits II (2LP)

Disco 3

1.? ?A Kind of Magic

2.? ?Under Pressure (with David Bowie)

3.? ?Radio Ga Ga

4.? ?I Want It All

5.? ?I Want to Break Free

6.? ?Innuendo

7.? ?It’s a Hard Life

8.? ?Breakthru

Disco 4

1.? ?Who Wants to Live Forever

2.? ?Headlong

3.? ?The Miracle

4.? ?I’m Going Slightly Mad

5.? ?The Invisible Man

6.? ?Hammer to Fall

7.? ?Friends Will Be Friends

8.? ?The Show Must Go On

9.? ?One Vision

Greatest Hits III (2LP)

Disco 5

1.? ?The Show Must Go On (Live with Elton John)

2.? ?Under Pressure (Rah Mix)

3.? ?Barcelona (Freddie Mercury & Montserrat Caballé)

4.? ?Too Much Love Will Kill You

5.? ?Somebody to Love (Live with George Michael)

6.? ?You Don’t Fool Me

7.? ?Heaven for Everyone

8.? ?Las Palabras de Amor (The Words of Love)

Disco 6

1.? ?Driven by You (Brian May)

2.? ?Living on My Own (Freddie Mercury)

3.? ?Let Me Live

4.? ?The Great Pretender (Freddie Mercury)

5.? ?Princes of the Universe

6.? ?Another One Bites the Dust (with Wyclef Jean)

7.? ?No-One but You (Only the Good Die Young)

8.? ?These Are the Days of Our Lives

9.? ?Thank God It’s Christmas