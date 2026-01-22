‘O Agente Secreto’ disputa Oscar de Melhor Elenco

"O Agente Secreto" foi premiado no Globo de Ouro (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes, MK2 Films, MK Production, CinemaScópio e Arte France Cinéma) - (crédito: EdiCase)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas confirmou, nesta quinta-feira (22), a indicação de "O Agente Secreto" ao Oscar de melhor elenco. O filme brasileiro concorre pelo trabalho de seleção que uniu nomes como Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e a revelação Tânia Maria.

A categoria reconhece a harmonia entre os atores e a precisão do casting em dar vida ao thriller político ambientado no Recife de 1977. Além do reconhecimento coletivo, o longa também garantiu outras indicações importantes, consolidando-se como um dos favoritos da temporada 2026.