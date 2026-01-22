Movimento cristão liderado por jovens vai reunir mais de 20 mil pessoas no Porto do Recife - (crédito: TMJBrazil)

Nesta sexta-feira (23), às 19h, Recife será palco de um dos maiores atos públicos de fé e mobilização social do Brasil. O Ekballo Movement, movimento cristão liderado por jovens, promove um encontro gratuito no Porto do Recife, com expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas.

Criado pelo jovem pastor e influenciador Luiz Senna, o Ekballo surgiu como resposta às dores emocionais da nova geração e se consolidou como um movimento que une fé, cuidado emocional e ação social direta.

O encontro vai além de uma celebração religiosa. A proposta é transformar o espaço em um ambiente de acolhimento e solidariedade. O público é convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade e projetos sociais apoiados pelo movimento.

Juventude mobilizada por propósito

O Ekballo atua diretamente nas comunidades, promovendo acompanhamento contínuo de jovens e ações práticas de impacto social. Relatos do próprio movimento apontam avanços significativos na saúde emocional de jovens acompanhados, além da redução do envolvimento com drogas e álcool.

A organização também se destaca pela responsabilidade coletiva: sua última conferência em São Paulo foi considerada 100% sustentável, sem resíduos deixados no local, conforme registro do Batalhão da Polícia Militar.

De São Paulo para o Recife

Em maio, o movimento reuniu mais de 7 mil jovens na Avenida Paulista, em São Paulo, em um ato público que teve grande repercussão. Agora, o Recife entra no mapa dos grandes encontros do Ekballo, sediando uma das maiores mobilizações do projeto no país.

Um movimento que forma e deixa legado

Além dos grandes encontros, o Ekballo mantém a Ekballo School, a primeira escola de evangelismo e missões 100% online do Brasil, responsável pela formação de jovens que hoje atuam em projetos sociais, igrejas e ações humanitárias no Brasil e fora do país.

O ato no Porto do Recife reforça uma mobilização crescente da juventude brasileira em torno de fé, solidariedade e cuidado com pessoas — uma pauta social, coletiva e de interesse público.