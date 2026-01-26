Nicole Bahls renova contrato e permanece no elenco da Globo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nicole Bahls iniciou 2026 em um momento positivo na carreira. O colunista Daniel Nascimento do jornal O Dia, apurou com exclusividade que as especulações envolvendo o nome da apresentadora, que circularam nos bastidores da televisão e também nas redes sociais, se confirmaram.

Após se destacar na Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, Nicole renovou seu contrato com a TV Globo nas últimas semanas. A permanência da modelo e apresentadora na emissora já era considerada certa internamente, mas a renovação foi oficializada apenas agora.

Segundo o colunista, ao contrário do que chegou a ser comentado ao longo do ano passado, a Globo nunca teve a intenção de incluí-la no elenco do Big Brother Brasil. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o planejamento da emissora sempre foi contar com Nicole em atrações de entretenimento, como o próprio Domingão, projetos no Multishow e outros conteúdos do grupo.

Procurada por Daniel para comentar a renovação contratual, Nicole Bahls foi discreta. A apresentadora respondeu apenas com emojis de coração e uma carinha sorridente, sem confirmar oficialmente o novo vínculo ou falar sobre futuros projetos na emissora.