Jessie J surpreende e cancela apresentação no Canadá; saiba o que aconteceu!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora Jessie J surpreendeu seus fãs ao cancelar, no último minuto, o show que faria em Toronto, no Canadá. A decisão foi tomada devido a preocupações relacionadas à segurança, conforme comunicado oficial divulgado pela própria artista. O anúncio pegou o público de surpresa, já que muitos já estavam preparados para assistir à apresentação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A hitmaker de Price Tag chegou ao Danforth Music Hall e decidiu que não era seguro para seus fãs chegarem e saírem do local em meio à perigosa tempestade de inverno que atingiu a região, com nevascas recordes e temperaturas chegando a -14°C.

“Não me sinto confortável em deixar as pessoas arriscarem sua segurança para o show. Entendo que algumas pessoas ficarão chateadas e outras, tenho certeza, aliviadas, mas acredito que esta seja a decisão correta. Vocês receberão o reembolso integral dos ingressos”, explicou Jessie J.

O show em Toronto fazia parte da agenda internacional da artista, que vem realizando apresentações em diferentes cidades. A interrupção repentina trouxe frustração para os admiradores, mas Jessie J reforçou que a prioridade sempre será garantir a segurança de todos os presentes.

Jessie J: “… a segurança sempre tem que vir em primeiro lugar”

“Sinto muito mesmo. Estou aqui no local do evento e chegar até aqui não foi seguro, e a neve só está piorando. Não consigo imaginar como as pessoas conseguiriam voltar para casa no escuro com esse tempo. Mas para mim, a segurança sempre tem que vir em primeiro lugar”, concluiu o cantora.

Jessie J também se manifestou nas redes sociais, pedindo compreensão e prometendo que buscará alternativas para compensar os fãs afetados. Ela ressaltou que está comprometida em oferecer experiências musicais de qualidade, mas que não pode ignorar situações que coloquem em risco a integridade física do público ou da equipe.

A cantora tem uma carreira marcada por grandes sucessos, incluindo hits como o já mencionado Price Tag e Domino, que a tornaram conhecida mundialmente. Sua presença em palcos internacionais é aguardada com entusiasmo, e o cancelamento em Toronto reforça como imprevistos podem impactar até mesmo artistas de renome.

A decisão da cantora também reacende discussões sobre os desafios enfrentados por músicos em turnês globais, especialmente no que diz respeito à segurança em eventos de grande porte. Embora não tenha detalhado a natureza específica da preocupação, Jessie J deixou claro que não poderia seguir com o show diante das circunstâncias apresentadas.