Foo Fighters surpreende fãs: novo disco já está pronto

O Foo Fighters já concluiu o seu novo álbum, conforme revelado por Dave Grohl durante a abertura da turnê australiana em Launceston, na Tasmânia, no UTAS Stadium. Grohl fez a revelação durante o show realizado no último sábado à noite (24), dizendo à multidão: “Voltaremos aqui mais cedo do que vocês pensam. Eu sei quando voltaremos! Será antes do meu próximo aniversário (14 de janeiro de 2027), só para vocês saberem.”

“E talvez tenhamos um álbum inteiro novo de músicas f****** que acabamos de terminar outro dia. Sei lá!”, complementou.

O último trabalho da banda, But Here We Are, foi lançado em 2023 e marcou uma fase importante na carreira do grupo. Agora, Grohl deixou claro que os fãs podem esperar novidades em breve, já que o novo disco está pronto. Ele comentou que o material foi finalizado há poucos dias, sugerindo que o retorno às paradas musicais acontecerá em breve.

Em 2025, os Foo Fighters lançaram duas faixas inéditas: Today’s Song e Asking For A Friend, além de um álbum ao vivo intitulado Are Playing Where??? Vol. I, que chegou ao público em outubro. Esses lançamentos mantiveram a banda ativa e conectada com os fãs, preparando o terreno para o novo projeto de estúdio.

A turnê atual, chamada Take Cover, começou no México e segue por diferentes países. No entanto, a banda enfrenta a ausência do guitarrista Pat Smear, que sofreu um acidente incomum ao quebrar múltiplos ossos do pé em um incidente de jardinagem. Para lidar com a situação, o grupo convidou Jason Falkner, conhecido por seu trabalho com Beck e St. Vincent, para substituir Smear temporariamente.

Em tom bem-humorado, os Foo Fighters divulgaram uma montagem em formato de capa de revista, brincando com o acidente de Smear e fazendo referência ao filme This Is Spinal Tap, de 1984, que também mencionava um acidente de jardinagem como parte da narrativa fictícia da banda retratada na obra. A publicação destacou que o guitarrista ficará afastado até se recuperar totalmente, mas reforçou que o grupo deseja vê-lo de volta aos palcos o quanto antes.

Os próximos shows já estão confirmados, incluindo apresentações em Liverpool, no estádio Anfield, em junho de 2026. A expectativa é que o novo álbum seja lançado antes dessas datas, aumentando ainda mais a ansiedade dos fãs.

Com a revelação de Grohl, os Foo Fighters reforçam sua posição como uma das maiores bandas de rock da atualidade, mantendo o ritmo de produção e apresentações mesmo diante de imprevistos. O anúncio de um novo álbum pronto marca mais um capítulo importante na trajetória do grupo.