Você não vai acreditar: Lady Gaga queria trabalhar com Mika antes de explodir na música

A popstar Lady Gaga, antes de alcançar o estrelato mundial, buscou uma oportunidade para trabalhar ao lado de Mika, conhecido pelo sucesso Grace Kelly. O cantor revelou que a artista, ainda sob o nome de Stephanie Germanotta, compareceu a seus shows e chegou a realizar uma audição para ser a atração de abertura em uma de suas turnês mais discretas.

Mika, que lançou recentemente o álbum Hyperlove, explicou aquele momento com Lady Gaga em uma entrevista ao Daily Star: “Ela ia a todos os meus shows. É uma loucura. E eu ia a todos os shows dela. Ela foi a um evento em uma loja e uma vez estávamos sentados em um café chamado Earth Cafe em Los Angeles. Eu estava trabalhando no segundo álbum, ela estava tomando um café, Stephanie Germanotta, não como Lady Gaga”

“Conversamos, e ela veio no início para fazer um teste para ser a atração de abertura. Ela conseguiu encontrar um dos meus empresários e chegou com uma bolsa, e de dentro dela havia uma máquina de fumaça e uma máquina de luz em formato de bola que emitia feixes de luz de cores diferentes; e ela fez um show e o teste”, complementou.

Durante a audição, Gaga levou uma bolsa da qual retirou um equipamento de fumaça e uma esfera de luz que projetava feixes coloridos. Com esses recursos, ela montou uma performance para impressionar e mostrar sua criatividade. Apesar do esforço, a parceria não se concretizou e Gaga não chegou a abrir os shows do cantor.

Ambos os artistas compartilham uma forte ligação com o público LGBTQ+, que se tornou parte essencial de suas carreiras. Gaga, desde muito jovem, já demonstrava talento musical, tocando piano aos quatro anos e se apresentando em bares e pequenos locais durante a adolescência. Antes de assinar um contrato com uma gravadora, ela acumulava experiência em apresentações pagas, incluindo performances em clubes de Nova York (EUA), bares voltados ao público gay e espetáculos burlescos, onde desenvolveu sua identidade artística inicial.

Mika, por sua vez, destacou recentemente o lançamento de seu álbum Hyperlove. Ao falar sobre o projeto, ele explicou: “É uma espécie de hiper romance que não é nada melodramático. Não há um único momento no álbum que seja açucarado. Porque trata-se de amor ardente, é quase um amor perturbador.”

A revelação sobre a tentativa de Gaga de se tornar parte da turnê de Mika mostra um capítulo pouco conhecido da trajetória da cantora, que mais tarde se tornaria uma das maiores estrelas da música mundial com sucessos como Born This Way.