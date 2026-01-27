Harry Styles rumo ao recorde: ‘Aperture’ já ameaça dominar o Reino Unido

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Harry Styles está prestes a conquistar seu terceiro número 1 no Reino Unido com o lançamento de Aperture. De acordo com o Official Charts Company: First Look, a faixa assumiu a liderança logo após sua estreia mundial, sustentada por fortes vendas iniciais e números expressivos de streaming.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Caso mantenha o ritmo até a contagem final de sexta-feira (30), o single se juntará a Sign of the Times, de 2017, e As It Was, de 2022, consolidando ainda mais a trajetória de sucesso do cantor.

Aperture marca a introdução do aguardado quarto álbum de estúdio de Styles, intitulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally. O anúncio do novo projeto já provocou uma onda de pré-vendas e intensa movimentação nas redes sociais, demonstrando a expectativa dos fãs em torno do trabalho.

Na disputa pelo topo das paradas, Styles ultrapassou Dave e Tems, que ocupavam a primeira posição com Raindance. A faixa agora aparece em segundo lugar, enquanto End of Beginning, de Djo, continua em alta e figura na terceira posição.

Outro destaque da semana é o retorno dos Arctic Monkeys ao TOP 10 após mais de uma década. A banda de Sheffield aparece na nona posição com Opening Night, música criada para o álbum beneficente HELP (2), da organização War Child.

O último registro da banda nesta lista havia sido em 2013, com Why’d You Only Call Me When You’re High, que alcançou o oitavo lugar.

O cenário das paradas também mostra a força da música eletrônica. Sonny Fodera, D.O.D. e Poppy Baskcomb estão próximos de atingir a 17ª posição com Think About Us, enquanto Fred again.. em parceria com Young Thug estreia em 26º lugar com Scared.

A ascensão de Aperture confirma o impacto contínuo de Harry Styles na indústria musical, reforçando sua capacidade de lançar sucessos que rapidamente conquistam o público. O novo álbum promete ampliar ainda mais sua presença nas paradas e consolidar sua posição como um dos maiores nomes da música pop atual.