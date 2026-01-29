Julies se apresenta na 1ª edição do ‘Luau Sustentável’ em Itanhaém

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Luau Sustentável de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, ganha força e projeção nacional neste sábado (31) com a presença de Julies, um dos nomes mais relevantes do pop reggae brasileiro atual.

Com milhões de streams acumulados e um repertório que atravessa gerações, o cantor e compositor é o grande destaque da primeira edição do evento, que transforma a Orla do Centro em um espaço de encontro entre música, cultura e responsabilidade ambiental.

Reconhecido tanto por sua carreira solo quanto por sua atuação como compositor, Julies assina sucessos que marcaram o gênero, como Promete, Relaxar, A Soma e A Solidão, da banda Maneva, além de Amor Além da Cama, do Expressão Regueira, faixa que ultrapassa 1 milhão de reproduções no Spotify.

No palco do luau, Julies leva sua sonoridade solar e mensagem positiva, ampliando o alcance e a relevância cultural do evento.

Realizado pela Prefeitura de Itanhaém, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o 1º Luau Sustentável propõe uma experiência inovadora e participativa. Um dos diferenciais da iniciativa é o uso de bicicletas geradoras de energia, que permitem ao público contribuir ativamente para o funcionamento do evento, transformando movimento em energia limpa e reforçando, na prática, a importância das fontes renováveis.

A programação musical se completa com a apresentação da banda itanhaense Bella Época, representando o rock local, e com o set do DJ Adriano Santorini, que assume a pista ao longo da noite. A curadoria valoriza tanto artistas consagrados quanto talentos da cidade, criando um diálogo entre diferentes cenas e públicos.

Gratuito e aberto a toda a população, o Luau Sustentável acontece a partir das 18h e reafirma o compromisso de Itanhaém com ações culturais contemporâneas, acessíveis e alinhadas à pauta ambiental.

