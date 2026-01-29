Vinil: novo toca-discos chega ao mercado com tecnologia Bluetooth e design sofisticado

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O vinil voltou a ser protagonista no mercado musical e conquistou espaço tanto entre colecionadores das décadas de 1970 e 1980 quanto entre jovens da Geração Z, que redescobriram o formato como símbolo de autenticidade e qualidade sonora.

Esse movimento impulsionou a busca por aparelhos que ofereçam tecnologia atual sem perder o charme clássico, e foi nesse contexto que a Polyvox apresentou o modelo XTD-67, um toca-discos que combina tradição e modernidade.

O XTD-67 possui sistema Belt Drive e acompanha adaptador AC 100~240VAC / 12V DC, oferecendo conexões de áudio via Bluetooth e RCA. O equipamento trabalha com duas velocidades, 33 1/3 e 45 RPM, permitindo ao usuário ouvir tanto discos clássicos quanto remixes em vinil de 12 polegadas. Essa versatilidade atende diferentes perfis de consumidores e reforça a proposta de unir praticidade e fidelidade sonora em um único produto.

Entre os principais destaques está a agulha fonocaptora magnética AT-3600L, desenvolvida pela renomada marca Audio Technica. Esse componente garante alta qualidade na reprodução das músicas, proporcionando uma experiência refinada e precisa. O toca-discos também conta com tampa acrílica removível e pés de borracha, que reduzem vibrações e asseguram estabilidade durante o uso.

O ajuste Anti-Skating, aliado ao controle de peso do braço e ao prato de alumínio, reforça a durabilidade e precisão do aparelho.

O lançamento da Polyvox atende ao desejo atual do consumidor por produtos que ofereçam estilo e exclusividade além da funcionalidade. Em um cenário dominado pelo digital, o vinil representa uma conexão emocional com a música, e o XTD-67 traduz essa experiência ao unir tradição e inovação em um único equipamento.

Com preço sugerido de R$ 1.799,10, este toca-discos se posiciona como uma escolha sofisticada para quem busca qualidade sonora, design moderno e tecnologia integrada, consolidando-se como um item desejado por apaixonados por música e colecionadores de vinil.