Novo toca-discos chega ao mercado com design moderno e tecnologia Bluetooth

O vinil voltou a ocupar espaço de destaque no mercado musical e conquistou não apenas os colecionadores das décadas de 1970 e 1980, mas também jovens da Geração Z, que redescobriram o formato como símbolo de autenticidade sonora.

Esse movimento trouxe a necessidade de aparelhos que unissem tecnologia atual e estética sofisticada, e foi nesse cenário que a Polyvox lançou o modelo XTD-67, um toca-discos que combina modernidade e tradição.

O XTD-67 apresenta sistema Belt Drive e vem acompanhado de adaptador AC 100~240VAC / 12V DC, oferecendo conexões de áudio via Bluetooth e RCA. O aparelho trabalha com duas velocidades, 33 1/3 e 45 RPM, permitindo ao usuário ouvir tanto discos clássicos quanto remixes em vinil de 12 polegadas. Essa versatilidade atende diferentes perfis de consumidores e reforça a proposta de unir praticidade e qualidade sonora.

Um dos destaques do modelo é a agulha fonocaptora magnética AT-3600L, desenvolvida pela renomada marca Audio Technica. Esse componente garante alta fidelidade na reprodução das músicas, proporcionando uma experiência sonora refinada. O toca-discos também conta com tampa acrílica removível e pés de borracha, que reduzem vibrações e asseguram estabilidade durante o uso. O ajuste Anti-Skating, aliado ao controle de peso do braço e ao prato de alumínio, reforça a durabilidade e precisão do equipamento.

O lançamento da Polyvox atende ao desejo atual do consumidor por produtos que ofereçam mais do que funcionalidade, mas também estilo e exclusividade. Em um mercado dominado pelo digital, o vinil representa uma conexão emocional com a música, e o XTD-67 traduz essa experiência ao unir tradição e inovação em um único produto.

Com preço sugerido de R$ 1.799,10, este toca-discos se posiciona como uma escolha sofisticada para quem busca qualidade sonora, design moderno e tecnologia integrada.