Fenômeno imbatível: descubra por que trilha sonora de animação é sucesso estrondoso

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O sucesso da trilha sonora de Demon Hunters, produção ligada ao universo do K-pop, alcançou um marco impressionante ao permanecer por seis meses consecutivos na primeira posição do Top Movie Songs Chart da Billboard. A canção, que integra o repertório oficial do filme, conquistou fãs em todo o mundo e se consolidou como uma das mais duradouras líderes do ranking, superando diversas produções internacionais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Top Movie Songs Chart é uma lista semanal que mede a popularidade de músicas lançadas em filmes, levando em consideração dados de streaming, vendas digitais e execuções em rádios. Desde sua estreia, a faixa de Demon Hunters se manteve firme no topo, demonstrando a força do K-pop em mercados globais e a capacidade de atrair diferentes públicos.

A música, interpretada por artistas ligados ao gênero, combina elementos tradicionais do K-pop com arranjos cinematográficos, criando uma atmosfera que se conecta diretamente com a narrativa do longa. Esse diferencial ajudou a impulsionar sua popularidade, tornando-a não apenas uma trilha sonora, mas também um hit independente que circula em playlists e plataformas digitais.

O desempenho da faixa reflete o crescimento contínuo do K-pop no cenário internacional. O gênero, que já domina rankings como Billboard Hot 100 e Billboard 200 com grupos como BTS e BLACKPINK, agora expande sua influência também para o universo cinematográfico. Demon Hunters se tornou exemplo de como a música coreana pode atravessar fronteiras e conquistar espaço em diferentes formatos de entretenimento.

Além da liderança prolongada, a canção também registrou números expressivos em plataformas de streaming, acumulando milhões de reproduções semanais. O impacto foi sentido não apenas nos Estados Unidos, mas também em países da Ásia, Europa e América Latina, onde o K-pop possui uma base de fãs consolidada e em constante crescimento.

A Billboard informa que, em dezembro de 2025, Golden alcançou 95,5 milhões de reproduções oficiais nos EUA e vendeu 19.000 downloads. Esses dados são da Luminate. Além disso, sete músicas do KPop Demon Hunters aparecem na parada, com Golden seguida por Soda Pop em segundo lugar, resultando em 41,2 milhões de streams e 5.000 downloads.

O sucesso da trilha sonora reforça a importância das produções musicais ligadas ao cinema e abre caminho para futuras colaborações entre artistas de K-pop e grandes estúdios. Demon Hunters, ao unir narrativa cinematográfica e música de impacto, conseguiu criar uma experiência completa que ressoou com o público global.

A permanência da faixa no topo por seis meses consecutivos é considerada um feito raro e coloca Demon Hunters entre os maiores destaques da história recente do chart. O episódio confirma que o K-pop continua a expandir sua influência e a conquistar novos territórios dentro da indústria musical e do entretenimento mundial.