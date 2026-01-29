Rosé abre o jogo: comparação chocante entre Grammy e primeiros dias no BLACKPINK

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rosé, integrante do BLACKPINK, descreveu suas indicações ao Grammy de 2026 como um momento tão marcante quanto sua entrada na banda. A artista recebeu três nomeações importantes: Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop/Duo, todas pela colaboração com Bruno Mars na faixa intitulada APT. Com isso, ela se tornou a primeira cantora de K-pop a conquistar indicações nas categorias gerais da premiação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper, Rosé contou que a sensação ao descobrir as indicações foi semelhante ao dia em que foi escolhida pela YG Entertainment em uma audição aberta para viajar à Coreia e integrar o BLACKPINK. Ela relembrou que, na época, jamais imaginava que teria a oportunidade de viver em Seul e seguir carreira musical, já que cresceu entre Nova Zelândia e Austrália.

“Essa é uma pergunta complexa!”, disse Rosé em entrevista. “Parece que… pensei nisso quando você me perguntou sobre ter sido selecionada pela YG naquela audição aberta para ir para a Coreia… e isso me fez pensar, acho que é a mesma sensação desta indicação”.

Lembrando de quando o BLACKPINK alcançou o topo da Billboard 200, Rosé revelou: “Lembro-me de quando isso aconteceu, foi como se eu nunca tivesse pensado que isso aconteceria. Nunca pensei que um dia iria para a Coreia e moraria naquela cidade – nunca!”

Durante a conversa, Rosé disse que sempre sonhou em viver na Ásia e que a experiência de se mudar para a Coreia foi transformadora. Ela ressaltou que as indicações ao Grammy trazem a mesma surpresa e emoção, reforçando que se trata de um capítulo totalmente novo em sua trajetória.

O episódio especial do podcast foi gravado em diferentes locais da Ásia, incluindo um café em Seul, o estúdio de gravação da cantora, um espaço de karaokê e um lounge em Tóquio. A entrevista completa foi lançada nesta quarta-feira (28).

Sobre suas indicações ao Grammy, Rosé acreditou que não seria possível: “Essa indicação ao Grammy é tipo, ‘Meu Deus! Eu nunca pensei que isso fosse possível!’ Tipo, sim, BLACKPINK… e estamos recebendo tanto amor e eu sou muito grata por isso, e é tão emocionante, mas eu não achava que seria uma possibilidade, mas sinto que é bem parecido”, ela disse entusiasmada. “Então é como o segundo capítulo da minha vida, tipo, ‘Meu Deus!’”

Rosé, que já havia conquistado destaque com sua carreira solo através do single On the Ground, agora amplia sua relevância internacional com as indicações ao Grammy. O reconhecimento reforça sua posição como uma das principais representantes do K-pop no cenário global e marca um momento histórico para o gênero.