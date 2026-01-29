Escândalo renasce: Marilyn Manson enfrenta grave acusação nos tribunais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ashley Walters, ex-assistente de Marilyn Manson, conseguiu reabrir o processo de acusação de abuso sexual contra o cantor, cujo nome verdadeiro é Brian Warner. A ação civil havia sido apresentada inicialmente em 2021, mas foi posteriormente rejeitada por questões de prazo.

Em dezembro de 2025, o caso foi novamente arquivado por ser considerado fora do tempo permitido pela legislação vigente. No entanto, uma nova lei aprovada na Califórnia (EUA) trouxe mudanças significativas e permitiu que Walters retomasse sua denúncia.

A legislação conhecida como Assembly Bill 250 entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano e abriu uma janela de dois anos para que vítimas de abuso sexual possam apresentar processos que antes estavam barrados pelo prazo de prescrição. Com base nessa nova regra, o juiz Steve Cochran decidiu reabrir o caso contra Manson. As informações são da Billboard.

A decisão judicial reconheceu que a lei permite que Walters ultrapasse o limite de dois anos estabelecido anteriormente, dando continuidade às acusações que envolvem exploração sexual, manipulação e abuso psicológico entre os anos de 2010 e 2011.

O documento oficial emitido pelo tribunal afirma: “O pedido de reconsideração apresentado por Ashley Walters em 7 de janeiro de 2026 é deferido”, diz um breve despacho judicial. A lei reativa a ação. O tribunal determina que a decisão de 16 de dezembro, relativa à totalidade do processo, seja anulada e revogada.”

Os advogados de Walters celebraram a decisão e declararam estar satisfeitos com a retomada do processo. Em nota, afirmaram que Warner tentou repetidamente evitar a responsabilização por seus atos contra Walters e reforçaram que continuarão a lutar até que ele responda judicialmente pelas acusações.

Ashley Walters faz parte de um grupo de mulheres que acusaram Marilyn Manson de abuso sexual nos últimos anos. Entre elas está a atriz Evan Rachel Wood, ex-noiva do cantor, que também trouxe denúncias públicas contra ele. O caso de Walters, agora reaberto, terá nova audiência marcada para março, dando sequência ao processo judicial.

A retomada da ação coloca novamente Marilyn Manson em evidência, reacendendo discussões sobre os diversos processos que envolvem sua conduta. A decisão judicial baseada na nova lei da Califórnia representa um marco importante para vítimas que buscam justiça mesmo após o prazo legal anteriormente estabelecido.