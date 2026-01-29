InícioDiversão e Arte
Escândalo inesperado: Ministério Público coloca Ivete Sangalo no centro das atenções

Segundo a colunista Fabíola Reipert, cantora teria convidado uma criança para dançar música com cunho sexual

Escândalo inesperado: Ministério Público coloca Ivete Sangalo no centro das atenções - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Ivete Sangalo está na mira do Ministério Público da Bahia depois de um episódio ocorrido durante um show da artista em Salvador onde ela teria convidado uma criança para subir no palco e dançar a música Vampirinha. As informações são da colunista Fabíola Reipert do portal R7.

Ainda de acordo com a colunista, a denúncia do MP contra Ivete Sangalo informa que a canção Vampirinha possui conteúdo considerado impróprio para crianças. Além disso, a menor reproduziu movimentos corporais associados à canção.

Com isso, o ato pode configurar uma exposição inadequada de menor a conteúdo impróprio em ambiente público, com o agravante de que se tornou notório para um público em larga escala.

Na coluna, Reipert explica que a assessoria de Ivete Sangalo informou que não se pronunciará sobre o assunto.

  TB
TB
TB

TMJ Brazil - TMJBrazil

    Por TMJ Brazil - TMJBrazil
    postado em 29/01/2026 12:34
    SIGA
    x