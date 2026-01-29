Escândalo inesperado: Ministério Público coloca Ivete Sangalo no centro das atenções

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora Ivete Sangalo está na mira do Ministério Público da Bahia depois de um episódio ocorrido durante um show da artista em Salvador onde ela teria convidado uma criança para subir no palco e dançar a música Vampirinha. As informações são da colunista Fabíola Reipert do portal R7.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda de acordo com a colunista, a denúncia do MP contra Ivete Sangalo informa que a canção Vampirinha possui conteúdo considerado impróprio para crianças. Além disso, a menor reproduziu movimentos corporais associados à canção.

Com isso, o ato pode configurar uma exposição inadequada de menor a conteúdo impróprio em ambiente público, com o agravante de que se tornou notório para um público em larga escala.

Na coluna, Reipert explica que a assessoria de Ivete Sangalo informou que não se pronunciará sobre o assunto.