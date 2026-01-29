Phil Collins surpreende o mundo em recuperação impressionante e renova esperanças

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Phil Collins, um dos nomes mais icônicos da música mundial, revelou estar novamente saudável e totalmente móvel depois de atravessar um período marcado por dificuldades físicas e médicas.

O cantor e baterista, conhecido por sua carreira solo e também como integrante do Genesis, havia enfrentado anos de limitações que o afastaram dos palcos e levantaram preocupações entre fãs e admiradores.

Em uma recente entrevista ao podcast Eras da BBC, Collins contou à apresentadora Zoe Ball que está em muito melhor forma física após uma série de cirurgias dolorosas no joelho e que está pensando em novas músicas. Ele explicou que, devido a cinco cirurgias distintas no joelho, passou a ser acompanhado por uma enfermeira 24 horas por dia “para garantir que eu tomasse meus remédios”.

“Tudo o que podia dar errado comigo, deu errado”, refletiu Phil Collins à BBC.

Durante esse tempo, Collins lidou com problemas de mobilidade que o obrigaram a se apresentar sentado em suas últimas turnês. A situação gerou grande repercussão, já que o artista sempre foi reconhecido por sua energia e presença marcante nos shows. Agora, ele afirma que conseguiu superar os obstáculos e que voltou a ter plena capacidade física, o que representa uma mudança significativa em sua rotina e em sua vida profissional.

O músico destacou que os últimos anos foram desafiadores, mas que conseguiu recuperar sua saúde com dedicação e acompanhamento médico. Essa evolução trouxe alívio não apenas para ele, mas também para sua família e para os milhões de fãs que acompanham sua trajetória. A notícia de sua recuperação foi recebida com entusiasmo e esperança, já que muitos acreditavam que Collins não voltaria a ter condições de se apresentar com a mesma vitalidade de antes.

Phil Collins também ressaltou que está aproveitando essa nova fase para retomar atividades que antes estavam limitadas. A mobilidade recuperada lhe permite maior independência e abre possibilidades para novos projetos musicais. Embora não tenha anunciado oficialmente uma nova turnê ou lançamento, a expectativa em torno de seus próximos passos aumentou consideravelmente.

O músico também revelou que está sóbrio há dois anos: “Eu nunca fiquei bêbado, embora tenha caído algumas vezes”, disse ele. “Mas foi uma daquelas coisas que aconteceram e acabaram me afetando, e passei meses no hospital.”

A revelação de que Phil Collins está novamente saudável e ativo representa um marco para sua trajetória, mostrando que, mesmo após anos de dificuldades, é possível superar desafios e retomar o controle da própria vida. O episódio reacende o interesse por sua obra e mantém viva a expectativa de que o artista possa voltar a surpreender o público com novas apresentações e projetos.