Gaby Amarantos apresenta ‘Rock Doido Tour 2026’ a São Paulo

Prepare-se para uma noite inesquecível: Gaby Amarantos desembarca em São Paulo com a Rock Doido Tour 2026, levando toda sua energia para o palco da Áudio no dia 6 de fevereiro. O espetáculo promete ser um marco na cena musical brasileira, reunindo ritmos amazônicos e influências globais em uma fusão ousada e contagiante.

A turnê acompanha o álbum Rock Doido, lançado no ano anterior, e marca uma fase mais livre e criativa da artista. No disco, Gaby Amarantos mistura tecnobrega, carimbó e brega com gêneros internacionais como pop, funk e reggaeton, criando um caldeirão sonoro que reflete sua identidade e sua força artística. O resultado é um trabalho intenso, provocador e cheio de atitude, que já conquistou a crítica e promete incendiar os palcos.

O anúncio da apresentação foi feito nas redes sociais, em um vídeo publicado no Instagram, onde a cantora aparece em cena dando à luz ao simbólico bebê Rock Doido. A metáfora bem-humorada representa o nascimento do álbum e da turnê, que vai rodar o Brasil em 2026. A performance promete unir irreverência e emoção, traduzindo a essência criativa da artista.

Rock Doido contará com ingresso solidário

O show em São Paulo contará com a modalidade de ingresso solidário, oferecendo desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá. Essa iniciativa reforça o compromisso da artista em unir música e solidariedade, aproximando ainda mais o público de sua proposta cultural. A abertura da casa está marcada para as 21h, e a classificação indicativa é de 18 anos, garantindo uma noite vibrante e cheia de energia.

Com a Rock Doido Tour 2026, Gaby Amarantos reafirma sua potência artística e sua capacidade de reinvenção. O espetáculo traduz a energia contestadora e criativa do álbum, considerado pela crítica como um dos mais originais dos últimos tempos. A fusão de ritmos amazônicos com influências globais cria uma experiência única, que promete surpreender e encantar o público paulistano.

A apresentação na Áudio, localizada na Av. Francisco Matarazzo, 694, será uma oportunidade imperdível para quem deseja vivenciar de perto a força e a ousadia da artista. A turnê não apenas celebra o sucesso do álbum, mas também marca um novo capítulo na trajetória de Gaby Amarantos, que segue conquistando espaço e reconhecimento no cenário musical nacional e internacional.

Este espetáculo de Gaby Amarantos é mais do que um show: é uma celebração da diversidade cultural, da irreverência e da criatividade que caracterizam a carreira da cantora. A Rock Doido Tour 2026 promete ser um dos eventos mais comentados do ano, reunindo fãs e admiradores em uma noite que ficará marcada na memória de todos.

Rock Doido Tour 2026

Data: Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026

Abertura da casa: 21h

Classificação: 18 anos

Local: Áudio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – São Paulo/SP