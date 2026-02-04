Jonabug lança vinil de estreia antes do Lollapalooza 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Direto do interior de São Paulo para os grandes palcos, a banda Jonabug anuncia o lançamento oficial em vinil do seu álbum de estreia, Três Tigres Tristes, em meados de fevereiro, pelos selos Black Dog Alternative, Midwest Records e Undershows BR. O lançamento celebra o sucesso do disco e serve como um esquenta para a apresentação do trio no Lollapalooza Brasil 2026.

Formada por Marília Jonas (vocal e guitarra), Dennis Felipe (baixo) e Samuel Berardo (bateria), a Jonabug vem consolidando seu nome na cena do rock brasileiro com uma sonoridade que transita entre o shoegaze e o indie rock. O álbum Três Tigres Tristes, lançado originalmente em junho de 2025, já ultrapassou a marca de 200 mil streams no Spotify, impulsionado por faixas como o single Look At Me.

A estética da banda é um convite à nostalgia dos anos 1990, misturando cores vibrantes e um visual retrô que conecta diferentes gerações. Esse apelo estético e sonoro foi fundamental para a escalação do grupo no domingo de Lollapalooza, onde dividirão o line-up com nomes como Tyler, The Creator e Lorde.

Jonabug: novo disco reforça a identidade da banda

O novo LP reforça a identidade da banda em uma experiência imersiva para os fãs. Além da tracklist oficial de 10 músicas, o disco traz Blood of my Blood, Feixes de LuzeThree Dead Flowers como faixas bônus. O disco já está em pré-venda por R$ 170 no site da Midwest Discos com os autógrafos dos integrantes do Jonabug.

Após passar por palcos em Curitiba, Florianópolis e São Paulo durante a turnê de lançamento, o grupo agora materializa seu projeto mais ambicioso em formato físico antes de sua estreia no palco no Autódromo de Interlagos. Essa jornada marca um passo importante na consolidação da banda como uma das grandes promessas do rock alternativo nacional.

O lançamento em vinil não é apenas um produto para colecionadores, mas também uma celebração da trajetória da Jonabug. A edição especial traz um toque nostálgico que dialoga com a estética noventista da banda, reforçando sua identidade sonora e visual. A escolha de incluir faixas bônus inéditas é um presente para os fãs que acompanham de perto cada movimento do trio.

Com o sucesso do single *Look At Me* e a crescente popularidade do álbum *Três Tigres Tristes*, a expectativa para o show no Lollapalooza Brasil 2026 é enorme. A presença da banda no mesmo line-up que Tyler, The Creator e Lorde coloca o grupo em evidência e abre portas para novas oportunidades dentro e fora do Brasil.

A pré-venda do vinil já está disponível e promete ser um dos itens mais disputados entre os fãs. O valor de pré-venda por R$ 170 inclui autógrafos dos integrantes, tornando o LP ainda mais especial. Essa iniciativa reforça o vínculo da banda com seu público e cria uma experiência única que vai além da música.

O trio formado por Marília Jonas, Dennis Felipe e Samuel Berardo segue firme em sua missão de levar o rock alternativo brasileiro para novos patamares. Com uma estética vibrante, sonoridade envolvente e presença marcante nos palcos, a Jonabug mostra que está pronta para conquistar ainda mais espaço na cena musical.