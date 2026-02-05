Overwatch entra em nova fase com melhorias e novidades aos fãs

5 novos heróis, com 10 chegando em 2026 e um poderoso aceno aos fãs do Overwatch das antigas - (crédito: Reprodução/Activision Blizzard)

Ano novo, vida nova! A equipe de Overwatch divulgou nesta quarta-feira (4/2) novidades sobre o Hero Shooter da Activision Blizzard, que promete vir em uma nova fase para 2026. A começar por 10 novos personagens, com 5 sendo lançados em 10 de fevereiro. O restante será adicionado ao longo do ano, totalizando o elenco total do jogo, com 50 personagens jogáveis e gratuitos. Além disso, a equipe prometeu mais conteúdo relacionado a história e plano de fundo de Overwatch, um dos principais métodos que o jogo utilizou para conquistar fãs. As novidades ganharam um curta exclusivo animado com indícios do futuro próximo de Overwatch, com a personagem Vendetta liderando a organização e preparando seu ataque contra os heróis.

Na nova fase, o título oficial deixa de ser Overwatch 2 e volta a ser apenas Overwatch. O lançamento da temporada chamada de Reinado da Talon promete um arco narrativo de um ano inteiro totalmente imersivo. Os jogadores poderão participar de uma história crescente, cheia de novos heróis, eventos de jogo empolgantes e atualizações dinâmicas que evoluirão ao longo do ano.

O calendário de 2026 prevê 10 heróis inéditos, sendo que 5 deles já estarão disponíveis no lançamento da nova fase. A partir da segunda temporada, será adicionado um novo personagem a cada ciclo. Os novos heróis são:

Jetpack Cat (Suporte)

Novo personagem de suporte, o gato, Jetpack Cat (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Fika, a gata, é o animal de estimação de Brigitte, integrante nova do jogo, atuando como suporte dos personagens. O nome, Jetpack Cat, vem de um herói que acabou sendo cancelado ainda no Overwatch original, o conceito de um gato que controla uma mochila a jato com as patas era considerado impossível.



Domina (Tanque)

Nova heroína indiana, a personagem tanque, Domina (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

A nova personagem tanque de Overwatch, a indiana Vaira Singhania, é vice-presidente da Vishkar Corporation, uma megacorporação aliada da Talon. Domina não é uma aliada direta da Talon, e luta por interesses mútuos com Vendetta. Suas habilidades incluem uma tecnologia própria da Vishkar que aumenta suas artimanhas dentro do combate contra os heróis da Overwatch.

Anran (Dano)

Nova heroína chinesa, a personagem de dano, Anran (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Anran Ye é a irmã mais velha de Wuyang Ye, filha de veteranos condecorados da Crise Ômnica e sempre se destacou nos estudos. Conhecida por ser disciplinada e habilidosa nas artes marciais, ela desenvolveu armas tecnológicas baseadas em fogo no formato de leques, e lutou na linha de frente contra o ataque do Null Sector a Chengdu, inicialmente tentou afastar seu irmão do combate, mas acabou lutando lado a lado com ele em um momento decisivo, que ajudou a fortalecer o laço dos dois.

A dupla de irmãos chamou a atenção de Winston, que os convidou para fazer parte de Overwatch, posteriormente Anran recebeu sua própria medalha de convocação, passando a ser apontada como futura heroína jogável, com participações promocionais reforçando seu papel como uma das novas figuras centrais do universo do jogo.

Mizuki (Suporte)

O novo personagem de suporte, o japonês Mizuki (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Membro do clã rival de Genji e Hanzo, o japonês Mizuki é o novo personagem de suporte em Overwatch. O primeiro do clã Hashimoto a integrar o jogo, entra para a Talon utilizando suas habilidades de suporte. Com um kit de habilidades que vai desde ataques ofensivos até a cura de suporte, ele vem para o jogo como personagem híbrido, sendo ele curandeiro e controlador de batalhas. Os desenvolvedores definiram o personagem como mal compreendido e uma pessoa solitária mas com grande coração, o que pode indicar que ele possa mudar de lado no futuro.

Emre (Dano)

Novo personagem de dano, o turco, Emre (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

O novo personagem de Dano em Overwatch, é o turco Emre Sarioglu, um velho conhecido dos fãs do mundo expandido de Overwatch, tendo participado da organização anteriormente ao lado de vários heróis amados pelos fãs. Emre lidou com a crise Ômnica e atuou ao lado do John Francis Morrison (Soldado 76), Ana Amari e Gabriel Reyes, (Reaper). Devido aos atos duvidosos feitos por Reys em uma operação, Sarioglu se retirou da organização e desapareceu por um tempo.

Na versão que chega ao jogo, Emre compõe a Talon e usa suas habilidades como soldado especializado em tecnologia para lidar com seus inimigos.









A Blizzard espera que, com a chegada constante de novos personagens, o funcionamento do modo competitivo deva mudar, garantindo mais imprevisibilidade nas partidas e renovando o interesse de seus jogadores.

Investindo na História

Nessa nova leva, a Blizzard prometeu que vai retornar com metódo que fez Overwatch ganhar a grandeza dos velhos tempos, utilizando o mundo expandido do jogo como principal meio de marketing. A história da Talon e seus eventos vão voltar a ganhar trailers de personagens, curtas especiais e quadrinhos, além de atualizações em mapas do jogo.

Graças aos eventos envolvendo a ascensão da Talon na história, a promessa é de que a trama será desenvolvida com o passar das temporadas ao longo do ano, com os jogadores participando ativamente do universo do jogo.

No novo modo de jogo, conquista, o jogador vai poder se aliar a Overwatch ou a Talon e ao longo das semanas haverá competição em missões ligadas à história, a facção com mais missões bem-sucedidas vai receber recompensas, incluindo 66 caixas de itens, visuais lendários para Echo, títulos temáticos e muito mais.

Ao entrar, os jogadores vão ser recebidos por uma nova interface, com menus mais modernos, navegação mais rápida e uma nova sala com heróis 3D. Isso tudo pensando em aprimorar a experiência do usuário.

Collab com a Hello Kitty

Também no dia 10 de fevereiro chega ao jogo uma colaboração com Hello Kitty e Amigos, com a chegada de itens cosméticos temáticos inspirados no mundo da gata mais famosa do Japão, um contraste com o clima de tensão da temporada.

Os novos visuais são:

Lúcio - Keroppi

Juno - Hello Kitty

Kiriko - Cinnamoroll

Mercy - Pompompurin

D.Va - My Melody

Widowmaker - Kuromi

Overwatch está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.














