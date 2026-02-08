Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (8/2)

O SER INTERIOR

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura.

Quando bater aquela ansiedade que tenta te convencer de que está tudo atrasado, e de que tudo que procrastinaste vem agora reclamar atenção, procura respirar fundo, para que o ser interior, invisível e subjetivo, que tu és, consiga tomar as rédeas do teu cérebro.

Há horas em que o cérebro parece adquirir vida própria e, sem importar o quanto te debatas no mundo interior, esse te castiga com as inevitáveis determinações físicas e químicas de seu funcionamento.

É nesse mesmo momento, contudo, que o ser interior que existe nos bastidores do cérebro pode se erguer e reclamar o lugar que lhe corresponde, ser dono e senhor do seu veículo físico, emocional e intelectual, conduzindo o destino de acordo ao seu livre arbítrio, que os escravizados pelo cérebro juram ser inexistente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ideal seria que todos existíssemos numa civilização tolerante e unida, porque entende o valor da interdependência. Porém, nossa humanidade ainda não aceitou seu verdadeiro destino, e assim andam as coisas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que você anda fazendo requer ajustes o tempo inteiro, e isso se torna cansativo em muitos momentos. Porém, não há muito o que fazer a respeito, porque os imprevistos não podem ser previstos, valha a redundância.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As vontades são abstratas e as oportunidades são concretas, o esforço todo há de se focar em como fazer caber o infinito das abstrações nas limitações evidentes do mundo concreto. Essa é sua verdadeira missão. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seus quereres merecem ser respeitados, porém, é necessário você levar em consideração o cenário em que poderiam eventualmente ser satisfeitos, porque como o mundo anda de ponta-cabeça, tudo se tornou incerto.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O jogo que as pessoas fazem anda influenciando demais seus movimentos, e isso não é necessariamente negativo, mas precisa de monitoramento constante, para não se transformar em paranoia. Tudo dentro do possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Que nunca sua alma deixe de ser tomada por sentimentos diante da beleza ou do sofrimento, porque ainda que em nossa civilização os sentimentos não sejam valorizados, esses são essenciais para a existência humana.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seguir em frente apesar de todas as fantasias de que vai dar errado é o que de melhor sua alma poderia fazer nesta parte do caminho, porque só assim você constatará que estava sendo assombrado pela sua imaginação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É titânico o esforço necessário para que todas as pessoas se entendam minimamente para, assim, num ambiente de harmonia, mesmo que temporária, as coisas fluírem mais rapidamente do que até agora. É possível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esse turbilhão desenfreado de ideias há de passar pelo estreito canal da realidade concreta, e aí fica evidente que não se pode realizar tudo, que a alma precisa selecionar o que fazer com discernimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que não dá para terceirizar, porque ninguém vai defender seus interesses com o mesmo vigor e assertividade que você. Portanto, assuma a dianteira nos assuntos em pauta e tome as iniciativas pertinentes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os trancos e solavancos que a vida anda dando não são importantes o suficiente para merecerem sua atenção, melhor passar rápido por esses e continuar fixando seu coração nos mais elevados objetivos a realizar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É indiferente que você não possa colher nenhum resultado ainda, depois de tanto esforço. Porém, nem sequer isso há de se tornar objeto de preocupação, porque tudo indica que todos os resultados chegarão ao mesmo tempo.