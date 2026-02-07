Vivendo com alopecia, Maiara rejeitava laces e hoje tem mais de 30 - (crédito: Reprodução / Internet)





A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, tem lidado com a alopecia androgenética, condição que causa a perda gradual dos fios. Nos últimos meses, ela contou que encontrou nas laces uma solução para recuperar a confiança. O especialista Carlos Cirqueira, responsável por produzir as peças, explicou detalhes do processo e revelou que a artista possui cerca de 30 unidades para usar em shows e compromissos.

Segundo o profissional, há técnicas diferentes conforme o resultado desejado. Enquanto Maiara aposta em laces completas, Maraisa prefere topos para preencher o couro cabeludo, combinados com extensões. O tempo de produção varia bastante, já que as peças maiores exigem trabalho manual minucioso.

Sobre o processo, Carlos Cirqueira afirmou: "Uma, por exemplo, leva de cinco a seis meses, porque é feita em toda a área da cabeça, e é implantado fio a fio, um por um". Já a front lace tem prazo menor: "Leva em média um mês, dois meses". Os valores também variam, indo de R$ 7 mil a R$ 30 mil.

O especialista contou ainda que conheceu Maiara em 2021, quando a cantora ainda resistia à ideia de usar perucas. A decisão mudou em 2023, após quedas acentuadas causadas

pela condição genética e pelo histórico de químicas e extensões capilares.