Luciana Gimenez revela motivo de nunca ter posado nua na Playboy

Luciana Gimenez abriu o jogo o motivo pelo qual nunca posou nua na extinta revista Playboy.

Através do Instagram, a apresentadora, que estava se preparando para um baile de Carnaval em que se fantasiou de participante de concurso de musas nos anos 1980, confessou que não teve coragem de fazer o ensaio sensual.

"Segundo que eu tinha muito medo de um motorista… Não sei, porque eu tinha essa fantasia que o meu motorista ia chegar e abrir a Playboy, assim, com uma página dupla da minha perereca…", iniciou Luciana Gimenez.

"Ele ia lá e anunciava: assina aqui", imaginou ela, garantindo que não faria as fotos até hoje. "Eu nunca tive coragem de fazer, gente", declarou a apresentadora.

Nos últimos dias, Luciana Gimenez surgiu nua em seu perfil nas redes sociais. Em uma cortina vermelha, ela cobriu o rosto e mostrou uma extinta revista da Manchete, que também aparece nua. Recentemente, inclusive, a apresentador anunciou sua saída da Rede TV! após 25 anos.

