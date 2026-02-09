Carla Perez confirma saída do Carnaval e explica motivo





Carla Perez, eternizada como a loira do É o Tchan!, anunciou que vai deixar o Carnaval neste ano, após três décadas de folia e mais de 20 anos à frente do bloco infantil Algodão Doce.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, exibido neste último domingo (8/2), a dançarina explicou o motivo pelo qual tomou a decisão. "Eu fiz essa escolha por saúde mental mesmo. Estar com meus filhos, com meu marido, cuidar da minha família, ficar mais próxima", disse ela, ao ser questionada.

"Coração partido"

"E cada vez mais eu estou fazendo isso. Tanto que esse é o meu último Carnaval à frente do Algodão Doce. Fico com o coração partidinho, mas foi o que eu falei, eu tô cada vez mais cuidando de mim. E sinto necessidade", declarou Carla Perez.

"Acho que tem tudo o seu tempo, a sua hora. E tem tanta gente bacana, nova, chegando por aí. Temos que dar espaço para que elas estejam trabalhando. Tenho uma pessoa em mente que eu acho que pode continuar o legado do Carnaval para as crianças, mas de uma forma diferente", afirmou Perez. "Desde lá, eu sempre trabalhei muito e sempre cuidei de toda a minha família. Chegou um momento em que eu falei: ‘Está na hora de eu cuidar mais de mim’. Porque eu sempre fiz tudo por todo mundo, e eu estava adoecendo. Chega uma hora em que você tem que falar: ‘Está na hora de sair’. É muito difícil encontrar esse momento de dar uma pausa ou sair bem", pontuou a loira.

