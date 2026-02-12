Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (12/2)

NADA DE FIM DE MUNDO!

Data estelar: Marte e Júpiter em quincunce.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fim do mundo sempre nos decepciona, porque o cálculo de suas datas nunca coincide com a escatológica esperança de que o Divino e suas naves alienígenas coloquem um ponto final a esse mundo que nos enoja, mas que não há outros responsáveis por esse do que nós mesmos.

A conjunção de Saturno e Netuno que acontecerá no dia 20 de fevereiro próximo é interpretada como mais uma oportunidade de a civilização entrar no eixo, ou ser desintegrada, e os que chamam para si a manobra de interpretação definem com clareza o que seja a desintegração, mas nunca o que significaria entrar no eixo.

Saturno e Netuno não será o fim do mundo e se por sua influência em Áries houver brutalidade, no meio do ano o trígono entre Urano e Plutão será a vitória da ordem. Nada de fim de mundo!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ficará sob seu cargo liderar as pessoas para atravessarem esse mar de queixas que parece não ter fim. Essa liderança não será planejada, mas acidental, portanto, se despreocupe de qualquer necessidade de organizar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém sabe o que a vida é, mas assim mesmo a desfrutamos. Há coisas que não se pode explicar, e que talvez nem seja necessário o fazer, a não ser que sua alma seja poeta e queira explicar o inexplicável. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quanto mais você se articular social e politicamente melhores oportunidades poderá aproveitar, essa é a tendência para os próximos anos, algo que não precisa de velocidade, mas de seletividade e discernimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vida dá trabalho, mas também compensa, portanto, aceite o grau de empenho com que terá de administrar os próximos anos, ciente de que na mesma proporção serão as compensações. Afinal de contas, a vida é justa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algo em você se agarra ao passado e algo em você se agarra ao futuro. A natureza do momento acentua e privilegia sua relação com o futuro, portanto, pense grande, projete sua mente ao objetivo pretendido. Futuro.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Começa a época em que você deixará claro que não pretende reproduzir nenhum passado, porque não haveria época anterior que teria sido melhor do que o porvir. Portanto, se lance ao futuro com espírito indómito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Justiça é o que não deixa lugar à dúvida, porque é justo e não cabe mais nada. Raramente a justiça chega a beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas em determinado evento, e mesmo assim é justiça.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Encontre utilidade nas situações que acontecem e nas pessoas envolvidas também, não é necessário fingir que você não tem certos interesses concretos. Construa seu destino com a certeza de seus interesses.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Idealizar é muito satisfatório, mas com certeza é ainda mais satisfatório quando é oportuno realizar as ideias. Considere que sua alma está ingressando num período de vários anos em que é propício realizar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Priorize tudo que puder ser concluído, não apenas de imediato, mas nos próximos anos também. A cada conclusão você experimentará a concepção de novos projetos, a relação com o futuro desejável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todo ser humano tem direito a experimentar o que quiser, e assim vamos todos nós pela vida afora e dentro nos divertindo com experiências. Quanto mais diversas sejam essas, mais difícil seria encontrar coerência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para viver os sonhos e ideais que encantam sua alma, é preciso ter sob os pés algo seguro e um teto sobre a cabeça também, para se proteger das intempéries. O tempo de garantir essas condições está chegando.