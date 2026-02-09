Léo da Bodega estreia como Boneco de Olinda com vitória histórica na ‘Corrida dos Bonecos’ - (crédito: TMJBrazil)

O cantor pernambucano Léo da Bodega foi homenageado como Boneco de Olinda e venceu, logo na estreia, a tradicional Corrida dos Bonecos, realizada neste sábado (7), no Sítio Histórico da cidade. O boneco conquistou o primeiro lugar na categoria Pesado, consolidando o momento como um marco do Carnaval 2026.

A condução do gigante ficou sob responsabilidade de Wallison Bruno Costa, restaurador de arte sacra e veterano da disputa. Ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, dando continuidade ao legado familiar na competição, tradicional há 25 anos.

Léo da Bodega realiza um sonho de infância

Para Léo, nascido e criado na Rua do Amparo, a homenagem representa a materialização de um sonho de infância vivido entre os bonecos gigantes e a folia. A vitória também marca a gravação do clipe Bloco Campeão, novo single previsto para fevereiro, que mistura frevo e drill.

O vídeo, dirigido por Hugo Muniz, adota uma linguagem documental e conta com a participação da Tropa dos Gorillas. O projeto se conecta ao EP A Folia Começa no Amparo, lançado em dezembro, que serviu de base conceitual para a homenagem.

A homenagem a Leo da Bodega é agora eternizada com um troféu na história do Carnaval de Olinda.