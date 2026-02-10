Inspirado por The Weeknd e Post Malone, gusTTanu lança o single ‘Perco a Fala’

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um mergulho sensorial entre o desejo e o silêncio, onde o corpo quer avançar enquanto as palavras ficam pelo caminho. É a proposta de gusTTanu em Perco a Fala, single com influências do pop urbano contemporâneo, fortemente inspirado em The Weeknd e Post Malone.

Com participação da banda Segunda Lei, a canção nasce de um tempo suspenso — escrita durante a pandemia — e transforma a distância física em combustível criativo, explorando o intervalo delicado entre imaginar e tocar.

Produzida por Filipe Bress, a música se constrói em camadas, como uma cidade que acende luz por luz ao cair da noite. O beat surge contido, quase em sussurro, criando tensão até o refrão, quando o desejo finalmente pede passagem. A narrativa sonora acompanha a letra: nada é imediato, tudo acontece no campo do quase.

Perco a Fala fala do instante anterior ao beijo, do olhar que demora mais do que deveria, da aproximação lenta que faz o coração bater fora do ritmo. É nesse espaço que gusTTanu brinca com o “ser” e o “estar”, revelando a sensação de existir sozinho enquanto se deseja estar com alguém, preso entre pensar e agir, querer e poder. Ainda assim, a faixa encontra identidade própria ao misturar esse universo eletrônico com uma explosão orgânica no desfecho.

O som dialoga com a atmosfera de The Hills, do The Weeknd, e os timbres mais crus dos beats antigos de Post Malone, como em Motley Crew.

“‘Perco a Fala’ é sobre quando o desejo tira a palavra de cena porque a boca está ocupada demais pra falar”, define gusTTanu, em uma frase que resume o espírito da música: quando o corpo assume o controle, toda explicação se torna desnecessária.

gusTTanu: das batidas contidas à explosão sonora com baixo, bateria e guitarra

A virada acontece no final da faixa, quando o beat e o 808 desaparecem e dão lugar à bateria, ao baixo orgânico e ao solo de guitarra da Segunda Lei. É o momento em que tudo aquilo que estava contido escapa de uma vez, como se o controle fosse finalmente quebrado. A escolha do feat nasce justamente dessa necessidade: o solo só faria sentido com uma banda respirando junto.

O clipe segue a mesma linha estética de trabalhos anteriores e foi gravado de forma íntima e direta. Registrado em uma tarde em Paris, o vídeo foi feito apenas por gusTTanu e Filipe Bress, sem grandes produções ou interferências externas, apostando na simplicidade como linguagem e na cidade como pano de fundo emocional.

Entre ruas, silêncios e movimentos contidos, Perco a Fala se apresenta como um retrato urbano do desejo em estado bruto. Uma canção que não tem pressa de se resolver e entende que, às vezes, o que mais comunica é justamente aquilo que não se diz.

Confira o clipe: