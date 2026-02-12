Com trilha de Charli XCX, 'O morro dos ventos uivantes' estreia nos cinemas

Emerald Fennell encarou um grande desafio em seu mais novo projeto. A diretora tomou como base para a história uma das maiores histórias de amor da literatura inglesa, O Morro dos Ventos Uivantes, livro de 1847, de Emily Brontë. A grandiosa narrativa da inglesa traz Catherine Earnshaw e Heathcliff, casal que cresce junto e vive um romance quase espiritual nas quatrocentas páginas de Brontë. Já Fennell, buscou criar uma nova trajetória para os dois, com estreia marcada para essa semana, que é Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

As aspas no título já indicam que Emerald não buscou recriar a história, mas criar a sua própria interpretação, trazendo o que ela desejava que acontecesse no clássico. Margot Robbie e Jacob Elordi, dois grandes atores da atualidade, ficaram responsáveis por passar na tela o amor visceral entre Cathy e Heathcliff, que no filme, são muito mais íntimos do que foi originalmente escrito por Emily Brontë.

Pela diferença de formato, Fennell elimina alguns personagens da história, mas o grande ponto modificado é a proximidade do casal principal. A diretora cria uma narrativa sexual e intensa para um dos maiores romances da história. No livro, Brontë descreve um casal movido pelo desejo, mas sem jamais consumar o grande amor. A mudança pode desagradar a alguns dos espectadores, mas vale ressaltar mais uma vez que não é uma adaptação fiel aos escritos de Emily.

Não é a primeira vez que O Morro dos Ventos Uivantes chega às telonas. Com mais de 10 adaptações, o maior destaque é a versão de 1939, com Laurence Olivier e Merle Oberon interpretando o casal sob direção de William Wyler. O longa foi indicado a oito Oscars e venceu Melhor fotografia. O filme não adapta o livro inteiro, assim como o longa de Emerald Fennell. Outro destaque dessa versão é que o filme inspirou Kate Bush, ícone da música, a realizar a música Wuthering Heights, lançada em 1978.

A trilha sonora do longa de Fennell é realizada por Charli XCX. A cantora produziu um álbum inteiro para o projeto, misturando vocais fortes e sonoridades eletrônicas que já são uma marca da artista. O disco, nomeado Wuthering Heights, será lançado no dia 13 de fevereiro, um dia após a estreia do filme.

"O morro dos ventos uivantes" de Emerald Fennell é uma aposta ousada, com belíssima fotografia e com roteiro muito similar ao livro de Emily Brontë. A história mistura a beleza de um romance com grande tensão sexual e obsessão que vai além do corpo, alcançando a alma de Catherine Earnshaw e Heathcliff.



