Hardcore como expressão e resistência: Pense lança EP gravado ao vivo em São Paulo

Em um cenário pouco convencional — um sebo instalado em um casarão na Bela Vista, em São Paulo — a banda mineira Pense registrou Pense | Som No Sebo (Ao Vivo), EP que chega às plataformas nesta quinta-feira (12). O trabalho captura a força de uma live session marcada pela intensidade e pela proximidade com o público.

Com cinco faixas autorais — Tudo o que Temos de Lembrar, De Onde Viemos, Eu Não Posso Mais, Só Depende de Nós e Não Vou Recuar Para Ninguém— o lançamento reafirma a identidade do grupo no hardcore. As composições abordam saúde mental, identidade e transformação social, equilibrando agressividade sonora e reflexão.

Produzido por Ariel Ataíde, o registro mantém a crueza do ao vivo, sem polimentos excessivos. A proposta é preservar a experiência real da performance, valorizando a entrega e a mensagem das músicas.

Com quase duas décadas de trajetória, o Pense consolida sua maturidade artística e reforça a música como espaço de pertencimento e resistência.

