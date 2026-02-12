Dibuiando o Samba lança ‘Volta Por Favor’, axé goiano que dialoga com o carnaval e a tradição popular

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O grupo Dibuiando o Samba apresenta Volta Por Favor novo single de uma sequência de lançamentos do coletivo que explicita uma fase mais dançante e expansiva da banda.

Com forte influência do axé dos anos 1990 e uma leitura própria feita a partir de Goiás, a faixa chega como um “axézinho” orgânico, caloroso e popular, sem abrir mão da identidade construída pelo grupo entre o samba, o pagode e o axé, interpretada por meio de uma formação pouco convencional para o estilo: baixo, guitarra, bateria e percussão (assinada pela participação especial de Weiler Jahmaika).

A canção nasceu de forma colaborativa e afetiva. A letra começou a ser escrita por Lourival Norte, cunhado do vocalista Diego Wander, que também assina os vocais. “A ideia da letra é muito simples e muito humana: alguém que está perdendo um grande amor, mas que diz ‘vai, se for preciso, mas se quiser voltar, eu vou estar aqui’”, explica o cantor. O resultado é uma narrativa romântica, direta e poética, que conversa com o clima de verão e celebrações coletivas.

Musicalmente, Volta Por Favor aposta em uma levada de axé marcada pela percussão, mas filtrada por um sotaque próprio: “A gente não consegue se colocar só como samba, só como pagode ou só como axé. É sempre uma mistura”, comenta o baterista Alexandre Akires. Essa mistura aparece tanto na condução rítmica quanto nos arranjos, que evocam referências clássicas do axé noventista (como Chiclete com Banana, Banda Eva e Timbalada) sem soar como pastiche ou exercício nostálgico. “Não é nostalgia. É a fase em que a banda entrou”, define o baixista Fernando Cipó.

Gravado no antológico Up Music Studio, uma das maiores referências em Goiânia (GO), o single reforça a relação de longa data do Dibuiando o Samba com o produtor Braz Torres, responsável pela mixagem e masterização. O processo de gravação foi marcado por participação ativa de todos os integrantes, desde os arranjos até a pós-produção. “A gente coloca a mão em tudo: gravação, arranjo, direção musical e pós-produção. É um cuidado com a canção do começo ao fim”, afirma Diego.

Para o Dibuiando o Samba, essa dinâmica garante um resultado mais fiel à própria identidade e reforça o caráter coletivo do projeto.

A percussão tem papel central na construção da faixa, com timba, conga, pandeiro e agogô criando um ambiente festivo e solar: “A música cria um ambiente. Quando você escuta, ela te leva para esse lugar do axé, do calor, da dança”, diz o vocalista. Essa escolha também dialoga com o momento do lançamento, próximo ao Carnaval.

Sem a pretensão de disputar hits de verão, o grupo vê a data como um gatilho simbólico. “É um axé lançado aos 45 do segundo tempo do Carnaval. E isso também é bonito”, comenta o violonista Bernardo Rodrigues.

Lançado de forma totalmente independente, Volta Por Favor integra uma estratégia que prevê o lançamento de um segundo single em sequência, Casa dos Trinta, de caráter mais pagodeiro, reforçando a unidade estética e sonora da nova fase do Dibuiando o Samba. “As músicas são diferentes entre si, mas têm a mesma sonoridade. Vai soar com a nossa cara”, resume Diego.

Mais do que seguir tendências de mercado, o grupo aposta em uma música orgânica, feita em banda, com identidade regional e vocação popular: “É uma música sem agrotóxico”, brinca Bernardo. Ou, como eles próprios definem, um axé goiano: ensolarado, afetivo e pronto para circular entre o palco, a rua e o fone de ouvido.

