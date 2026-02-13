Conexão Regenera celebra o Dia da Amizade com festa consciente

Neste sábado de carnaval (14/2), a partir das 14h, o Instituto Regenera Hub abre oficialmente a agenda de 2026 com a primeira edição do 'Conexão Regenera', uma festa consciente que une música, dança circular, vivências, arte e espiritualidade. A novidade é o novo local do evento: na Casa Yepa-Mahsã, no Noroeste, um território que acolhe esse chamado para um carnaval mais altivo, com rituais, discotecagem, drinques sem álcool, nutrindo corpo e espírito ao longo do dia. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Realizado no Dia da Amizade, o encontro propõe uma celebração com bebidas naturais, cerimônia do cacau, discotecagem e rituais ancestrais, reunindo nomes como Maria Cleudes, Álvaro Tukano, DJ João Melillo, Nadyne Uakti, Martinha do Coco e Isabela Gusman.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Abriremos o portal com uma cerimônia e roda de autobenzimento, conduzida por Maria Cleudes, com a presença especial de Álvaro Tukano, trazendo a benção ancestral que ancora e protege o campo do encontro", conta Alisson Sindeaux, presidente do Instituto Regenera Hub.

"Ao longo da tarde, haverá um momento especial de muito maracatu e samba de coco, sob o comando da Mestra Martinha do Coco, para dançarmos e celebrarmos com alegria o carnaval", completa, lembrando que "seguimos celebrando com dança no pôr do sol, música que movimenta o corpo e o coração, até mergulharmos juntos na cerimônia do cacau, ritual que aprofunda a conexão e abre os caminhos do sentir", finaliza Sindeaux.



