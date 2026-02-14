Velvet Chains lança o inédito single ‘Hurt Me’

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em seu lançamento mais cru e visceral, o Velvet Chains apresenta Hurt Me, que entrou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (13). O o single mergulha em uma narrativa sombria e sedutora, expondo com honestidade brutal os limites da obsessão e a perigosa dualidade entre rendição e controle emocional.
Guiada por melodias sombrias e guitarras esmagadoras, Hurt Me é uma imersão na psicologia do desejo tóxico. A performance vocal, que transita entre a vulnerabilidade e a fúria, dá vida a versos como Love the way you hurt me (Amo o jeito que você me machuca) e These scars I’ll never show (Essas cicatrizes eu nunca vou mostrar), revelando um masoquismo emocional onde o amor é, simultaneamente, salvação e autodestruição – um tema espelhado na arte da capa de inspiração industrial e na identidade visual perturbadora da faixa.
No início do mês de março, este novo single do Velvet Chains ganhará um videoclipe, trazendo à vida a tensão emocional da música com um conceito que mistura poder, submissão e ilusão.
Impulsionando o lançamento, o Velvet Chains se prepara para pegar a estrada como convidado especial da Des Rocs North America Tour 2026. Ao lado de Romes, a banda levará seu show explosivo para o público dos Estados Unidos.
A série de 10 shows acompanhará o Des Rocs a partir de meados março e vai até o início de abril, com paradas em Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle entre outras cidades.
Além de Hurt Me, a banda já alinhou seus próximos passos: um segundo single intitulado Dead In The Head está previsto para o meio de março, consolidando a estética sombria e agressiva que define o grupo em 2026.
Com uma base de fãs internacional crescente, várias aparições nas paradas da Billboard Active Rock e uma reputação de performances ao vivo intensas e de alta energia, o Velvet Chains inaugura uma fase mais audaciosa, perigosa e emocionalmente exposta do que nunca.
Sobre o Velvet Chains
Formada em 2021 em Las Vegas (EUA), o Velvet Chains, formado por Chaz Terra (vocais), Phillip Paulsen (guitarra/backing vocals), Von Boldt (guitarra/backing vocals), Nils Goldschmidt (baixo/backing vocals) e Jason Hope (bateria) reúne músicos dos EUA, Chile e Noruega e rapidamente ganhou destaque com singles de sucesso, clipes marcantes e o EP Last Rites.
Conhecida por performances intensas, a banda já trabalhou com produtores renomados, colaborou com artistas como Richard Fortus (Guns N’ Roses) e excursionou com nomes como Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators e Stone Temple Pilots.
Também conquistou espaço nas paradas de Active Rock com faixas como Stuck Against The Wall, Dead Inside e Ghost In The Shell, além de chamar atenção com o cover de Suspicious Minds de Elvis Presley.