Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (16/2)

ALEGRIA SERENA

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono.

Se sustentássemos a alegria com o mesmo vigor e persistência com que sustentamos a ansiedade, grande parte de nossos problemas se resolveria de imediato, porque nossa percepção seria clara e a boa vontade nos conduziria a tomar atitudes muito eficientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, a alegria é contagiante, se irradiando através de todas as pessoas com que entramos em contato, porque ela nos torna amáveis e cordiais, virtudes que acalmam os ânimos e deixam o coração bem disposto a enxergar a metade do copo cheio, em vez de a metade vazia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

É um mistério, por isso, que no íntimo do coração nossa humanidade ainda se agarre ao sofrimento como se fosse o troféu que lhe brinda com importância, em vez de optar por retornar ao estado sereno da alegria todas as vezes que os perrengues açoitarem.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Esses bons sentimentos que circulam na sua alma, talvez não possam ser manifestos de imediato, porque o cenário não seria propício e, provavelmente, o tiro sairia pela culatra. É o momento de silenciar os sentimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as pessoas andam se entendendo e superando discórdias, entre nessa onda e acompanhe você também esse ritmo, porque com entendimentos razoavelmente consolidados, o caminho será mais fácil e o progresso mais rápido.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Consagre este dia a fazer avançar seus planos, especialmente aqueles em que você anda apostando alto. Faça tudo com carinho e imensa boa vontade, porque, como sempre, as circunstâncias tendem a atrapalhar bastante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A generosidade e a boa vontade são virtudes que muitas pessoas não merecem, porém, é assim que as coisas funcionam no Universo, por contradição. As pessoas que mais precisam de generosidade são as que menos a merecem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um mundo de sensações é registrado pela sua alma, sem saber direito o que fazer com essas informações, porque muitas delas se contradizem entre si. Não importa, coerência não é a razão deste momento, mas avançar com vigor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É ótimo quando há entendimento entre as pessoas, e é melhor ainda quando você sabe aproveitar essa onda. Agora é quando circulam bons sentimentos e ideias entre as pessoas, é questão de você selecionar direito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há horas em que uma boa conversa resolve muita coisa, mas há outras horas em que é melhor não tentar essa alternativa, mas se dedicar, em silêncio, a fazer tudo que estiver ao seu alcance de forma prática. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazendo tudo com alegria e espírito de concórdia, você verá que são produzidos resultados que, de outra maneira, demorariam muito para acontecer e, talvez, nem sequer brindariam com os resultados esperados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Passe em revista seus sentimentos e emoções, porque você encontrará por aí as informações reais e verdadeiras sobre o que anda acontecendo. O raciocínio lógico, infelizmente, fica buscando justificativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Trate bem as pessoas e aja com honestidade e transparência, porque assim você não apenas facilitará tudo, como também começará a atrair pessoas de muito mais qualidade do que as existentes na atualidade em sua vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há inúmeras coisas que ficaram para trás e que agora parecem ter conspirado para surgirem todas ao mesmo tempo, demandando sua atenção, a qual, como sempre, depende de você decidir livremente se a oferecerá.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ninguém pode obrigar você a ter boa vontade em relação às pessoas e circunstâncias, isso é algo que, ou brota espontâneo de sua alma, ou simplesmente é algo fingido e, com certeza, isso ficará evidente em algum momento.