‘Say It Loud’, de James Brown, retorna em nova versão vibrante

A obra de James Brown volta ao centro das atenções no cenário musical. O clássico Say It Loud – I’m Black and I’m Proud acaba de ganhar uma nova versão assinada pelo renomado DJ Carl Cox, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music. O lançamento reacende o impacto de uma das músicas mais emblemáticas da história da soul music.

Lançada originalmente em 1968, a canção surgiu em um contexto social marcante, pouco tempo após o assassinato de Martin Luther King Jr. A faixa rapidamente se tornou um símbolo do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, carregando uma mensagem de orgulho, resistência e afirmação cultural que atravessou gerações.

“James Brown: faixa consolidou artista como o ‘Padrinho da Soul Music’’’

Ao longo das décadas, Say It Loud – I’m Black and I’m Proud consolidou James Brown como o Padrinho do Soul, título que sintetiza sua influência artística e cultural. A música alcançou o 10º lugar na Billboard Hot 100, tornando-se um dos maiores marcos de sua carreira e reforçando sua posição como referência definitiva do gênero.

A nova mixagem de Carl Cox preserva a força da mensagem original enquanto incorpora elementos contemporâneos voltados às pistas de dança. Sobre o projeto, Cox declarou: “Remixar ‘Say It Loud – I’m Black and I’m Proud’ não tem a ver com o passado — tem a ver com manter a chama acesa”. A afirmação destaca a intenção de conectar legado e atualidade por meio da música.

Ele complementou: “James Brown lançou as bases, o ritmo, a mensagem, o orgulho. Seu legado ainda agita pistas de dança e mentes no mundo todo. Isso é uma homenagem ao Padrinho, à História Negra e ao poder da música que nos une.” A releitura, portanto, mantém a essência histórica da composição ao mesmo tempo em que amplia seu alcance para novos públicos.

Reconhecido internacionalmente por sua trajetória na música eletrônica, Carl Cox já remixou nomes como Moby, Sofi Tukker e Yello, consolidando-se como um dos DJs mais respeitados da cena global. Agora, ao revisitar um clássico de James Brown, ele une dois universos sonoros distintos em uma produção que dialoga com tradição e modernidade.

O relançamento reforça como determinadas obras ultrapassam seu tempo original e permanecem relevantes em diferentes contextos culturais. Com nova sonoridade e a mesma mensagem poderosa, Say It Loud – I’m Black and I’m Proud retorna às playlists e às pistas, reafirmando o impacto duradouro de James Brown na história da música.

Confira: