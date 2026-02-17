Documentário de McCartney tem trilha lançada em vinil exclusivo

Paul McCartney amplia sua discografia com um lançamento especial voltado aos colecionadores e fãs de sua trajetória solo. A trilha sonora de Man On The Run, documentário da Amazon MGM Studios dirigido por Morgan Neville, vencedor do Oscar, passa a ser disponibilizada em vinil, marcando sua estreia em formato físico.

O projeto audiovisual revisita o período pós-Beatles e acompanha a fase em que McCartney precisou reconstruir sua identidade artística. O documentário destaca a formação dos Wings e os desafios enfrentados após o fim da banda que redefiniu os rumos da música popular mundial.

Paul McCartney: trilha sonora do documentário chega pela primeira vez em formato físico

O álbum reúne gravações presentes no filme e apresenta faixas que ajudam a contextualizar esse momento decisivo da carreira do artista. Entre os destaques estão versões inéditas como Live and Let Die (Rockshow), Gotta Sing Gotta DanceeArrow Through Me (Rough Mix), que ampliam a experiência sonora retratada no documentário.

A edição física chega ao mercado como item de colecionador. Disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 299,90, o lançamento inclui vinil preto de 180g e pôster destacável. O formato reforça o apelo nostálgico e a valorização do áudio em alta qualidade, tendência crescente entre fãs e colecionadores.

O documentário acompanha um dos períodos mais delicados da carreira de Paul McCartney. Após o encerramento das atividades dos Beatles, o músico enfrentou críticas da imprensa e do público, além da pressão de provar que poderia manter relevância artística fora do grupo. A narrativa evidencia a busca por reinvenção e consolidação de uma nova fase criativa.

Com os Wings, McCartney encontrou espaço para experimentar novas sonoridades e reafirmar sua posição como compositor e performer. O filme apresenta bastidores, performances e registros que ajudam a compreender como o artista transformou incertezas em uma trajetória sólida no cenário internacional.

A chegada da trilha de Man On The Run ao vinil amplia a experiência do público que acompanhou o documentário e reforça o interesse contínuo pela obra de Paul McCartney. Ao unir cinema, memória musical e edição especial em 180g, o lançamento destaca um capítulo fundamental da história do artista e oferece aos fãs uma nova forma de revisitar essa fase marcante.