Musical inspirado em Frank Sinatra ganha data oficial de estreia

Sinatra The Musical teve seu elenco oficialmente anunciado e já desperta expectativa para a estreia no Aldwych Theatre, em Londres. Inspirado na trajetória de Frank Sinatra, o espetáculo promete revisitar momentos marcantes da vida e da carreira do artista, combinando drama, música e bastidores da fama.

O papel principal ficará a cargo de Joel Harper-Jackson, que interpretará Sinatra nos palcos do West End. Ao seu lado estarão Ana Villafañe, no papel de Ava Gardner, e Phoebe Panaretos, que dará vida a Nancy Barbato Sinatra, primeira esposa do cantor. A montagem reúne talentos reconhecidos para contar a história de um dos maiores nomes da música do século XX.

Frank Sinatra: musical conta com clássicos do lendário cantor’

O espetáculo trará mais de 20 sucessos que marcaram gerações, incluindo That’s Life, One For My Baby, The Best Is Yet To ComeeCome Fly With Me. As apresentações estão programadas para começar em 3 de junho de 2026, prometendo uma temporada dedicada à obra e à personalidade do artista.

Em comunicado, Joel declarou: “Interpretar o papel de Frank Sinatra é um privilégio que levo muito a sério”. Ele também afirmou: “Só existe um Frank, e estou comprometida em honrar seu legado com verdade, respeito e integridade… Voltar ao Teatro Aldwych, onde fiz minha estreia no West End há onze anos, é como voltar para casa. Frank era o herói do meu avô, então este papel é profundamente pessoal para mim.”

Outra declaração marcante veio da filha do cantor, que comentou sobre a emoção de ver a história da família retratada no palco: “Eu era um bebê quando os eventos deste espetáculo aconteceram. Por anos, convivi com os efeitos, mas nunca entendi completamente a causa até ver esses atores mágicos incorporarem os papéis do meu pai, da minha mãe e da Ava. Incrivelmente, Joel, Phoebe e Ana dão vida a essas três pessoas que foram muito queridas para mim, e mal posso esperar para que o público do West End abrace esses artistas extraordinários com a mesma intensidade que eu.”

O texto é assinado por Joe DiPietro, duas vezes vencedor do Prêmio Tony, enquanto a direção e coreografia ficam sob responsabilidade de Kathleen Marshall, três vezes vencedora do Prêmio Tony. A cenografia é de Peter McKintosh, completando a equipe criativa responsável pela montagem.

A trama revisita a ascensão meteórica de Frank Sinatra nos anos 1940, explorando conflitos pessoais, relacionamentos intensos e o histórico retorno ao estrelato. Com repertório consagrado e equipe premiada, Sinatra The Musical chega ao West End como uma das produções mais aguardadas da temporada teatral de 2026.