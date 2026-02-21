Horóscopo: confira o que os astros revelam para este sábado (21)

Data estelar: Lua Vazia das 8h10 até 20h32 HBr

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Vida é um mistério no qual nos movimentamos e experimentamos ser, e é de operação imparcial, sem preferências, pois, brinda com suporte para o que apreciamos e também para o que abominamos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Poderia te dizer, com licença poética, que a Vida é o que acontece enquanto estamos preocupados e ensimesmados com nossas angústias, ou entretidos com os vídeos das redes sociais, porém, a Vida é tudo, absolutamente tudo, somos nós refletindo e somos nós perdendo tempo também, a Vida contempla absolutamente tudo.

Agora, conseguir perceber com a mesma imparcialidade que a Vida opera, esse é o maior objetivo que um ser humano pode almejar, porque ao conseguir ter essa percepção, o humano pode ser sério ou pode perder tempo, mas nada nem ninguém o amarrará, é o humano livre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Com tanta coisa acontecendo e com sua alma envolvida na maior parte de tudo que acontece, é hora de você passar em revista seus sentimentos mais íntimos, e se orientar por esses, porque aí nunca há fingimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para evitar futuros desgastes em certos relacionamentos, procure sempre manter um trato cordial com as pessoas, porque mesmo que isso seja um tanto forçado de vez em quando, o futuro pacífico justifica o investimento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que este momento auspicioso não passe em brancas nuvens, tenha em mente os interesses que você precisa defender, e faça isso sem nenhum pudor, mesmo que haja pessoas de prontidão para criticar você. Não importa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ninguém pode forçar outrem a ter boa vontade, pois, ou ela surge espontânea do fundo do coração, ou será simplesmente fingida, dando resultados contrários aos esperados. A boa vontade sempre está por aí, no coração.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure dar razão aos seus sentimentos, para que sua alma possa encontrar a orientação adequada neste momento, em que precisa tomar algumas decisões. Os sentimentos são puros, não se intoxicam com raciocínios.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Continue ampliando sua rede de contatos, porque mesmo que se misturem as pessoas simpáticas e antipáticas, isso não mais seria do que um reflexo de como as coisas andam no mundo, de ponta-cabeça e sem rumo definido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fazendo tudo direito e dentro das normas da correção, não haverá nenhum problema e, ainda mais, os frutos colhidos serão deliciosos. Por mais difícil que seja você se manter dentro da correção, os resultados compensam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aproveite a boa onda que circula à solta entre as pessoas, porque é sabido que as coisas não funcionam assim normalmente. Ao contrário, é mais frequente que as pessoas estejam ressentidas do que com boa vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os sentimentos são invisíveis, nós podemos apenas enxergar seus vestígios e sinais aparentes, mas nunca a intensidade de seu fluxo misterioso. Isso prova que, mesmo que algo seja invisível, continua sendo real.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Este é um ótimo momento para você se entender melhor com as pessoas com que mantém um relacionamento próximo, seja de natureza íntima ou relativo aos compromissos de trabalho e negócios. Aproveite a onda.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Inúmeras questões práticas podem ser resolvidas neste momento, e seria interessante que você se dedicasse a elas, mesmo que na sua imaginação pareça haver objetivos mais nobres e elevados para seguir. Praticidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As facilidades são eventuais e as dificuldades são habituais, essa é a regra da vida na civilização, não porque as coisas devam ser assim, mas porque, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam a colaborar.