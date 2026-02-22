Horóscopo: confira o que os astros revelam para este domingo (22/2)

Data estelar: Vênus e Júpiter em trígono.

Se quiseres receber amor, então precisas ser amável; se pretendes conquistar progresso, então que tuas ações promovam o progresso de todas as pessoas com que te relacionas; se desejas que a Vida seja generosa contigo e te brinde com sua Graça, então abençoa todas as pessoas com teu andar por entre o céu e a terra.

Tudo que pretendas receber há de ser acompanhado pelo que tu ofereças, só assim tuas conquistas serão coroadas com liberdade também, porque de outra maneira tu podes até conquistar poder, fama, glória e riquezas, mas despertarás um dia ciente de que tua alma e corpo estão presos, dentro de uma estrutura invejável, mas presos mesmo assim.

Tua liberdade depende de que aquilo que tomas do mundo seja acompanhado por uma dose proporcional de oferendas que tu faças a esse mesmo mundo.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Orientar-se pelos sentimentos mais íntimos e viscerais é a melhor pedida para este momento, porque quando você deposita um voto de confiança nessa orientação, você percebe que é tudo mais fácil e definido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mantenha a cordialidade no trato com as pessoas, tanto com aquelas que você tem interesse quanto também com as que não representam interesse objetivo algum. A cordialidade é um investimento de retorno assegurado. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça valer suas pretensões e se exponha mais do que o habitual, porque se não for você a dar a cara e defender seus interesses, as pessoas não vão ter mais fé de que suas propostas sejam boas. Defenda seus interesses.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Bons ventos sopram o tempo inteiro, mas quando a mente se encerra nos eventuais ressentimentos que serpenteiam nela, pode aparecer o Arcanjo à sua frente e mesmo assim não ser percebido, ou pior, ser rejeitado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre é possível compreender o que acontece racionalmente, porém, você sempre terá à disposição os sentimentos, que por não passarem pelo sistema lógico conseguem assim sintetizar muito bem o que anda acontecendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas que você considera importantes para seus projetos estão por aí, disponíveis, mas você precisa tomar as iniciativas necessárias para se aproximar a elas, conversando abertamente sobre seus projetos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Às vezes é muito difícil e desgastante se manter dentro das normas da correção, porém, essa dificuldade é compensada com os resultados, não apenas imediatos, que podem ser pequenos, mas a longo prazo, que serão enormes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é um bom momento para você fazer as propostas que tem em mente, mas que até aqui não encontrou um bom momento para as apresentar. Evidentemente, não há garantia de nada, mas pelo menos é um bom momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Havendo bons sentimentos e boas intenções, só falta você tomar as iniciativas pertinentes que sejam reflexo dessas condições, porque se não tomar nenhuma atitude, ninguém será obrigado a adivinhar seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A boa onda que circula nos relacionamentos há de ser aproveitada por você para fazer os eventuais ajustes de conta que foram deixados de lado no passado. Melhor não acumular ajustes, senão depois ficam tensos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Com carinho, cuidado e boa vontade, inúmeros aspectos práticos serão resolvidos, mas o contrário há de acontecer se por essas coisas estranhas dos sentimentos sua alma se inclinar à má vontade. Essa atrapalha tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Havendo boa vontade para as pessoas colaborarem entre si, tudo será mais fácil, mas apesar de todo mundo saber disso, mesmo assim essa boa vontade brilha pela ausência porque ninguém obriga ninguém nesse sentido.